बिजली गुल, सप्लाई चेन ठप... फिर भी नहीं रुकेगी अमेरिकी सेना! पेंटागन बना रहा बड़े युद्ध से निपटने का प्लान

दुनिया में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिका अपनी सेना को किसी भी बड़े युद्ध के लिए तैयार करने में जुटा है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है, जिससे बिजली ग्रिड ठप होने, सप्लाई चेन टूटने और जरूरी सुविधाएं बंद होने के बावजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने कम से कम 90 दिनों तक काम कर सकेंगे। इस योजना को FORTRESS नाम दिया गया है।

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क्या है पेंटागन का FORTRESS प्लान?

Fox News Digital की रिपोर्ट के मुताबिक, FORTRESS योजना का मकसद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बाहरी सुविधाओं पर निर्भरता से बचाना है।

इसके तहत अमेरिका के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर बिजली, पानी, ईंधन और संचार की ऐसी व्यवस्था तैयार करने की योजना है, जिससे किसी बड़े संकट या युद्ध के दौरान सेना का कामकाज प्रभावित न हो।

पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामान्य नागरिक सुविधाओं पर निर्भर रहना बड़ा जोखिम है।

बिजली बंद होने पर भी कैसे काम करेगी अमेरिकी सेना?

इस योजना में पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर, बड़े बैटरी स्टोरेज सिस्टम और माइक्रोग्रिड के इस्तेमाल की बात कही गई है।

माइक्रोग्रिड ऐसी बिजली व्यवस्था है, जो मुख्य पावर ग्रिड से अलग होकर भी काम कर सकती है। इससे लंबे समय तक बिजली गुल रहने पर सैन्य ठिकानों को बिजली मिलती रह सकती है।

पेंटागन का मानना है कि बिजली बंद होने से संचार, पानी की सप्लाई, हथियार निर्माण और सैन्य कमांड सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए सेना के लिए स्वतंत्र बिजली व्यवस्था जरूरी है।

आम फैक्ट्रियों में भी बनेंगे हथियार?

रिपोर्ट के मुताबिक, पेंटागन ऐसी तैयारी भी कर रहा है, जिससे जरूरत पड़ने पर आम नागरिकों के लिए सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों को रक्षा उत्पादन में लगाया जा सके।

इसके अलावा हथियारों, ईंधन और दूसरे जरूरी सामान की सप्लाई बनाए रखने के लिए वैकल्पिक सप्लाई चेन और रणनीतिक भंडार तैयार करने की योजना है। इसका मकसद युद्ध के दौरान सामान्य आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होने पर भी सेना की जरूरतें पूरी करना है।

अमेरिका को क्यों सता रहा बड़े युद्ध का खतरा?

पेंटागन के मुताबिक, अब यह मानकर नहीं चला जा सकता कि दो महासागर अमेरिका को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखेंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया है।

यह तैयारी ऐसे समय सामने आई है, जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध आठवें महीने के करीब पहुंच रहा है।

हालांकि, FORTRESS एक संभावित बड़े संकट से निपटने की तैयारी है। इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका ने किसी नए वैश्विक युद्ध की घोषणा कर दी है।