अब TV पर भी चलेगा Instagram! बड़ी स्क्रीन पर Reels और Live वीडियो देखने का मजा, ऐसे करें फ्री डाउनलोड

अगर आप Instagram पर Reels और वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब Instagram का मजा सिर्फ स्मार्टफोन तक सीमित नहीं रहेगा। Meta ने Apple TV के लिए अपना अलग Instagram ऐप लॉन्च कर दिया है। इसकी मदद से यूजर्स टीवी की बड़ी स्क्रीन पर Reels, लंबे वीडियो और लाइव शो देख सकेंगे। खास बात यह है कि ऐप भारत में भी उपलब्ध है।

advertisement

अब टीवी पर देख सकेंगे Instagram Reels

Instagram का नया ऐप 23 अक्टूबर 2026 को Apple TV के App Store पर उपलब्ध कराया गया है। अब तक Instagram का इस्तेमाल ज्यादातर स्मार्टफोन पर किया जाता था, लेकिन नए ऐप के जरिए यूजर्स परिवार और दोस्तों के साथ बड़ी स्क्रीन पर वीडियो देख सकेंगे।

इसमें छोटी Reels के अलावा क्रिएटर्स के लंबे वीडियो और लाइव ब्रॉडकास्ट देखने की सुविधा भी मिलेगी। यूजर्स टीवी के रिमोट से ऐप चला सकेंगे।

एक खास फीचर यह भी है कि आप फोन पर कोई वीडियो देखना शुरू करते हैं और बीच में रोक देते हैं, तो घर पहुंचकर उसे Apple TV पर वहीं से देख सकेंगे।

क्या नया Apple TV खरीदना पड़ेगा?

Instagram चलाने के लिए नया Apple TV खरीदने की जरूरत नहीं है। कंपनी के मुताबिक, यह ऐप मौजूदा Apple TV HD और Apple TV 4K मॉडल्स पर भी काम करेगा। हालांकि, इसके लिए डिवाइस में tvOS 26.0 या उससे नया सॉफ्टवेयर होना जरूरी है।

Instagram ऐप डाउनलोड करना पूरी तरह मुफ्त है। Apple का नया चौथी पीढ़ी वाला Apple TV 4K मॉडल 13 नवंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाला है, लेकिन Instagram इस्तेमाल करने के लिए इसे खरीदना जरूरी नहीं है।

Apple TV पर Instagram कैसे डाउनलोड करें?

Apple TV पर Instagram इस्तेमाल करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

सबसे पहले Apple TV को ऑन करें और सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करें। इसके बाद Apple TV का App Store खोलें। सर्च बॉक्स में Instagram लिखकर सर्च करें। ऐप दिखाई देने पर Get पर क्लिक करके डाउनलोड करें। अब अपने Instagram अकाउंट से लॉगिन करें।

इसके बाद आप टीवी पर Reels और दूसरे वीडियो देख सकेंगे।

दूसरे स्मार्ट टीवी पर भी पहुंच चुका है Instagram

Instagram ने दिसंबर 2025 में Amazon Fire TV पर अपनी टीवी सर्विस की टेस्टिंग शुरू की थी। इसके बाद फरवरी 2026 में Google TV और जून 2026 में Samsung Smart TV तक इसका विस्तार हुआ।

अब Apple TV पर ऐप लॉन्च होने के साथ Instagram बड़ी स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। इससे यूजर्स को मोबाइल के अलावा टीवी पर भी Instagram वीडियो देखने का विकल्प मिलेगा।