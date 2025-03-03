BYE-BYE Skype, 2 दशक के बाद बंद हो रही है Microsoft की यह कंपनी

दुनिया को जोड़ने वाला पॉपुलर इंटरनेट कॉलिंग प्लेटफॉर्म, Skype, 5 मई 2025 को ऑफिशियल तौर पर बंद होने जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि अब कंपनी पूरी तरह से अपने बिजनेस-सेंटर कम्युनिकेशन टूल ‘Teams’ पर ध्यान देगी।

एक दौर की पहचान था Skype

advertisement

Skype 2003 में लॉन्च हुआ । Skype तकनीक की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया था। इसने फ्री वॉयस और वीडियो कॉलिंग हो सकता है जो टेलीफोन कॉल्स के लिए एक समय तक चुनौती भरा था। साल 2000 दशक के अंत तक यह ग्लोबल तौर पर पॉपुलर हो चुका था। इसके बाद फैमिली, बिजनेस और टीवी इंटरव्यू तक Skype के जरिए होने लगे थे।

Skype की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, Microsoft ने 2011 में इसे 8.5 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। इस डील में उसने Google और Facebook को पीछे छोड़ दिया। लेकिन समय के साथ Skype की चमक फीकी पड़ने लगी।

पिछड़ता गया Skype

Skype का सबसे बड़ा नुकसान यह रहा कि यह डेस्कटॉप सेंटर टेक्नोलॉजी पर बना था, जबकि दुनिया स्मार्टफोन की ओर बढ़ रही थी। जब Zoom और Slack जैसे नए और मोबाइल-फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स आए, तो Skype धीरे-धीरे बाजार में पीछे छूटता चला गया।

कोविड-19 महामारी, जिसने वीडियो कॉलिंग को जरूरी बना दिया। उस समय भी Skype लिस्ट में पीछे रह गया। धीरे-धीरे Microsoft ने Skype की बजाय Teams पर फोकस किया, जिसके आज 320 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। इसके उलट साल 2020 तक Skype के सिर्फ 23 मिलियन यूजर्स बचे थे।

यूजर्स के लिए क्या होगा ऑप्शन?

जो यूजर्स अब भी Skype का यूज कर रहे हैं, उनके लिए Microsoft ने एक आसान ऑप्शन दिया है। Skype अकाउंट को Microsoft Teams से जोड़ा जा सकता है, और सभी चैट और कॉन्टैक्ट्स अपने आप माइग्रेट हो जाएंगे। कंपनी ने साफ किया है कि Skype के बंद होने से किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन यह नहीं बताया कि फिलहाल कितने लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।

Microsoft की एक और असफलता?

Skype का बंद होना Microsoft की एक और विफलता (misfire) के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले Internet Explorer और Windows Phone भी ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाए थे। हालांकि, Microsoft ने माना कि Skype ने आधुनिक कम्यूनिकेशन को नई दिशा दी, लेकिन यह भी साफ है कि इसकी गोल्डन पीरियड अब बीत चुका है।

अगर आपको अब भी Skype की वही पुरानी रिंगटोन याद आ रही है, तो यह सही समय है कि आप एक आखिरी कॉल करें—क्योंकि Skype अब हमेशा के लिए अलविदा कहने वाला है।