iPhone 18 के लिए करना होगा लंबा इंतजार? भारत में अभी iPhone 17 खरीदें या 9 सितंबर तक रुकें

अगर आप भारत में नया iPhone खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार सितंबर का महीना थोड़ा अलग हो सकता है। आमतौर पर नए iPhone लॉन्च से कुछ हफ्ते पहले पुराने मॉडल को खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है। वजह साफ है कि नया मॉडल आने के बाद पुराना iPhone सस्ता हो सकता है या उसी बजट में बेहतर फोन मिल सकता है।

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लेकिन 2026 में कहानी बदल सकती है। Apple का अगला बड़ा लॉन्च इवेंट 9 सितंबर को होने वाला है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार रेगुलर iPhone 18 पेश नहीं किया जा सकता। इसके बजाय iPhone 18 को मार्च 2027 के आसपास iPhone 18E के साथ लाए जाने की चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो iPhone 17 को रेगुलर iPhone खरीदने वालों के लिए कई महीने और मैदान में टिकना होगा।

ऐसे में भारतीय खरीदारों के लिए बड़ा सवाल है कि क्या iPhone 18 का इंतजार करना चाहिए या iPhone 17 अभी भी अच्छी डील साबित हो सकता है?

एक साल बाद भी कमजोर नहीं पड़ा iPhone 17

iPhone 17 को पिछले साल कई अहम अपग्रेड के साथ पेश किया गया था। इनमें सबसे बड़ा बदलाव इसका डिस्प्ले था। फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, जो स्क्रीन पर दिख रहे कंटेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकता है।

इससे स्क्रॉलिंग और एनिमेशन ज्यादा स्मूद महसूस होते हैं। डिस्प्ले पिछले मॉडल के मुकाबले ज्यादा ब्राइट और कम रिफ्लेक्टिव भी है, जिससे तेज रोशनी या बाहर फोन इस्तेमाल करना आसान होता है।

यही वजह है कि एक साल पुराना होने के बावजूद iPhone 17 डिस्प्ले के मामले में नए फ्लैगशिप फोन के सामने कमजोर नहीं दिखता।

सेल्फी कैमरे में मिला था बड़ा बदलाव

iPhone 17 का एक और खास अपग्रेड इसका 18 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इसमें स्क्वायर सेंसर दिया गया है, जिसकी मदद से फोन को घुमाए बिना लैंडस्केप सेल्फी ली जा सकती है।

कैमरा फोटो में मौजूद लोगों की संख्या के हिसाब से फ्रेमिंग भी एडजस्ट कर सकता है। Center Stage फीचर वीडियो कॉल के दौरान यूजर को फ्रेम में बनाए रखने में मदद करता है। यह FaceTime के साथ WhatsApp जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स पर भी काम करता है।

इसके अलावा सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बेहतर स्टेबिलिटी भी मिलती है।

पीछे मिलते हैं दो 48MP कैमरे

iPhone 17 में पीछे दो कैमरे दिए गए हैं। इसमें 48 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है। iPhone 16 में अल्ट्रावाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल का था, इसलिए यहां बड़ा अपग्रेड देखने को मिला था।

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फोन से शार्प तस्वीरें और बेहतर इनडोर फोटो ली जा सकती हैं। हालांकि इसमें iPhone 17 Pro जैसा टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता। यानी ऑप्टिकल जूम चाहने वाले यूजर्स के लिए Pro मॉडल ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है।

बैटरी भी iPhone 17 की बड़ी ताकत

बैटरी के मामले में भी iPhone 17 ने अच्छा प्रदर्शन किया है। CNET के 45 मिनट के एंड्योरेंस टेस्ट में स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, वीडियो कॉल और गेमिंग के बाद फोन की बैटरी 100 प्रतिशत से घटकर 98 प्रतिशत हुई थी। यह प्रदर्शन iPhone 17 Pro के बराबर रहा।

हालांकि लगातार इस्तेमाल और बाद के iOS 26 अपडेट्स के बाद बैटरी में रात के समय ज्यादा ड्रेन जैसी समस्या भी देखने को मिली।

iOS 26 में कुछ परेशानियां

iPhone 17 फिलहाल iOS 26 पर चलता है। इसमें नए ट्रांसलूसेंट कंट्रोल्स, ज्यादा कस्टमाइजेशन और Apple Intelligence से जुड़े फीचर्स मिलते हैं।

लेकिन इस्तेमाल के दौरान सिस्टम वॉल्यूम अपने आप कम होने, कीबोर्ड में लैग और लैंडस्केप मोड में Control Center की सेटिंग बिगड़ने जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं।

आने वाले iOS 27 से इनमें से कई परेशानियां दूर होने की उम्मीद है। इसके पब्लिक बीटा में कॉल रिंगर, अलार्म और मीडिया के लिए अलग-अलग वॉल्यूम लेवल जैसे बदलाव देखने को मिले हैं। Control Center को भी लैंडस्केप इस्तेमाल के लिए बेहतर किया गया है।

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भारत में खरीदारों के लिए क्यों दिलचस्प है मामला

भारत में iPhone खरीदने का फैसला सिर्फ नए फीचर्स पर निर्भर नहीं करता। कीमत भी बड़ा फैक्टर है। नए iPhone लॉन्च होने के आसपास पुराने मॉडल पर ई-कॉमर्स सेल, बैंक ऑफर और एक्सचेंज डील मिलने की संभावना रहती है।

ऐसे में अगर iPhone 17 की कीमत लॉन्च प्राइस से काफी नीचे मिलती है तो यह उन लोगों के लिए दिलचस्प विकल्प बन सकता है जिन्हें Pro मॉडल के टेलीफोटो कैमरे या दूसरे प्रीमियम फीचर्स की जरूरत नहीं है।

दूसरी तरफ 9 सितंबर का Apple इवेंट बेहद करीब है। इसलिए जिन लोगों को तुरंत नया फोन खरीदने की जरूरत नहीं है, उनके लिए कुछ दिन इंतजार करना समझदारी हो सकती है। इवेंट के बाद नए मॉडल, कीमत और iPhone 17 की मार्केट पोजिशन ज्यादा साफ हो जाएगी।

iPhone 18 के लिए करना पड़ सकता है लंबा इंतजार

इस बार सबसे बड़ा ट्विस्ट रेगुलर iPhone 18 को लेकर है। रिपोर्ट्स और लीक्स में दावा किया जा रहा है कि Apple अपने लॉन्च शेड्यूल में बदलाव कर सकता है और रेगुलर iPhone 18 को मार्च 2027 के आसपास iPhone 18E के साथ पेश किया जा सकता है। वहीं सितंबर के इवेंट में ज्यादा फोकस Pro मॉडल और Apple के पहले फोल्डेबल iPhone पर रहने की चर्चा है।

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इसके अलावा शुरुआती अटकलें यह भी संकेत देती हैं कि रेगुलर iPhone 18 में बहुत बड़ा बदलाव देखने को न मिले। Dynamic Island में बदलाव और नए कैमरों जैसे प्रमुख अपग्रेड Pro मॉडल तक सीमित रह सकते हैं। हालांकि ये सभी जानकारियां फिलहाल रिपोर्ट्स और लीक्स पर आधारित हैं।

अभी खरीदें या 9 सितंबर तक रुकें?

अगर आपका मौजूदा फोन ठीक चल रहा है तो 9 सितंबर तक इंतजार करना बेहतर विकल्प हो सकता है। इससे Apple की नई लॉन्च रणनीति साफ हो जाएगी और iPhone 17 पर मिलने वाली नई डील्स का अंदाजा भी लग जाएगा।

लेकिन अगर आपको तुरंत नया iPhone चाहिए और iPhone 17 अच्छी छूट, बैंक ऑफर या एक्सचेंज डील के साथ मिल रहा है तो इसे सिर्फ इसलिए नजरअंदाज करना जरूरी नहीं कि यह एक साल पुराना मॉडल है।

120Hz डिस्प्ले, दो 48MP रियर कैमरे, बेहतर 18MP सेल्फी कैमरा और मजबूत बैटरी परफॉर्मेंस इसे अभी भी एक मजबूत iPhone बनाते हैं। असली फैसला अब इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत में इसकी कीमत कितनी नीचे आती है और 9 सितंबर को Apple आखिर कौन से नए iPhone पेश करता है।