Newsटेक्नोलॉजीSamsung India Festive Season Sale: गैलेक्सी सीरीज़ पर बंपर डिस्काउंट

Samsung India Festive Season Sale: गैलेक्सी सीरीज़ पर बंपर डिस्काउंट

भारत में त्यौहारी सीजन शुरू होने के साथ ही सैमसंग ने अपने गैलेक्सी एस, एम और एफ सीरीज के स्मार्टफोन पर छूट की झड़ी लगा दी है। सैमसंग ने गैलेक्सी S23 FE से शुरुआत करते हुए कई मॉडल पर आकर्षक कीमतों में कटौती की है।

Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Oct 9, 2024 16:37 IST

सैमसंग ने गैलेक्सी S23 FE

सैमसंग ने गैलेक्सी S23 FE से शुरुआत करते हुए कई मॉडल पर आकर्षक कीमतों में कटौती की है। पहले ₹54,999 की कीमत वाला S23 FE अब ₹27,999 में उपलब्ध है, जिसमें प्रो-ग्रेड नाइटोग्राफी कैमरा और बेहतरीन परफॉरमेंस के लिए शक्तिशाली 4nm चिपसेट जैसी खूबियाँ हैं। एक अन्य हाई-परफॉरमेंस मॉडल गैलेक्सी S23 की कीमत भी ₹74,999 से घटाकर ₹37,999 कर दी गई है। प्रीमियम कार्यक्षमता चाहने वालों के लिए, गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, जो अपने 200MP कैमरे और कस्टम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म के लिए जाना जाता है, अब ₹1,09,999 से कम होकर ₹69,999 में उपलब्ध है।

सैमसंग की नई गैलेक्सी S24 सीरीज़

सैमसंग की नई गैलेक्सी S24 सीरीज़, जिसमें गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, S24+ और S24 शामिल हैं, भी आकर्षक ऑफ़र के साथ अपनी शुरुआत कर रही है। S24 अल्ट्रा ₹1,09,999 में उपलब्ध है, जिसमें रियल-टाइम ट्रांसलेशन और एक बेहतर नाइटोग्राफी मोड जैसी उन्नत AI क्षमताएँ हैं, जो इसे अत्याधुनिक तकनीक में रुचि रखने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती हैं। गैलेक्सी S24+ और S24, जिनकी कीमत अब ₹64,999 और ₹59,999 है, AI-असिस्टेड फ़ोटोग्राफ़ी, स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म और एक अनुकूली 120Hz रिफ़्रेश रेट डिस्प्ले जैसी सुविधाएँ लाते हैं।

गैलेक्सी M और F सीरीज़

गैलेक्सी M और F सीरीज़ में सैमसंग के मिड-रेंज मॉडल भी उतने ही आकर्षक हैं। गैलेक्सी M35 5G, जिसमें 120Hz sAMOLED डिस्प्ले, Exynos 1380 प्रोसेसर और 6,000mAh की बैटरी है, अब ₹19,999 से कम होकर ₹13,999 में उपलब्ध है। गैलेक्सी M05 और गैलेक्सी F05, दोनों की कीमत ₹6,499 है, जो 50MP कैमरा और आकर्षक डिज़ाइन के साथ उपलब्ध है।

सैमसंग के फेस्टिव ऑफर अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं।

