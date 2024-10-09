Samsung India Festive Season Sale: गैलेक्सी सीरीज़ पर बंपर डिस्काउंट

सैमसंग ने गैलेक्सी S23 FE

सैमसंग ने गैलेक्सी S23 FE से शुरुआत करते हुए कई मॉडल पर आकर्षक कीमतों में कटौती की है। पहले ₹54,999 की कीमत वाला S23 FE अब ₹27,999 में उपलब्ध है, जिसमें प्रो-ग्रेड नाइटोग्राफी कैमरा और बेहतरीन परफॉरमेंस के लिए शक्तिशाली 4nm चिपसेट जैसी खूबियाँ हैं। एक अन्य हाई-परफॉरमेंस मॉडल गैलेक्सी S23 की कीमत भी ₹74,999 से घटाकर ₹37,999 कर दी गई है। प्रीमियम कार्यक्षमता चाहने वालों के लिए, गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, जो अपने 200MP कैमरे और कस्टम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म के लिए जाना जाता है, अब ₹1,09,999 से कम होकर ₹69,999 में उपलब्ध है।

सैमसंग की नई गैलेक्सी S24 सीरीज़

सैमसंग की नई गैलेक्सी S24 सीरीज़, जिसमें गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, S24+ और S24 शामिल हैं, भी आकर्षक ऑफ़र के साथ अपनी शुरुआत कर रही है। S24 अल्ट्रा ₹1,09,999 में उपलब्ध है, जिसमें रियल-टाइम ट्रांसलेशन और एक बेहतर नाइटोग्राफी मोड जैसी उन्नत AI क्षमताएँ हैं, जो इसे अत्याधुनिक तकनीक में रुचि रखने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती हैं। गैलेक्सी S24+ और S24, जिनकी कीमत अब ₹64,999 और ₹59,999 है, AI-असिस्टेड फ़ोटोग्राफ़ी, स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म और एक अनुकूली 120Hz रिफ़्रेश रेट डिस्प्ले जैसी सुविधाएँ लाते हैं।

गैलेक्सी M और F सीरीज़

गैलेक्सी M और F सीरीज़ में सैमसंग के मिड-रेंज मॉडल भी उतने ही आकर्षक हैं। गैलेक्सी M35 5G, जिसमें 120Hz sAMOLED डिस्प्ले, Exynos 1380 प्रोसेसर और 6,000mAh की बैटरी है, अब ₹19,999 से कम होकर ₹13,999 में उपलब्ध है। गैलेक्सी M05 और गैलेक्सी F05, दोनों की कीमत ₹6,499 है, जो 50MP कैमरा और आकर्षक डिज़ाइन के साथ उपलब्ध है।

सैमसंग के फेस्टिव ऑफर अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं।