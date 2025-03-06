Samsung Galaxy S25 Edge: दुनिया का सबसे स्लिम स्मार्टफोन, जल्द होगा लॉन्च

Samsung जल्द ही भारत और ग्लोबल मार्केट में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S25 Edge लॉन्च करने जा रहा है। यह Samsung का अब तक का सबसे स्लिम और स्टाइलिश हैंडसेट होगा, जिसे MWC 2025 (Mobile World Congress) में शोकेस किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नया स्मार्टफोन Apple के iPhone 17 Air को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है।

advertisement

Samsung Galaxy S25 Edge: प्रीमियम डिजाइन और फीचर्स

MWC 2025 में पेश किए गए Samsung Galaxy S25 Edge के सिल्वर वेरिएंट को देखकर साफ है कि यह अल्ट्रा-स्लिम बॉडी के साथ आएगा। इसका डिजाइन Apple iPhone 16 से मिलता-जुलता हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा और यह कई कलर ऑप्शन (ब्लू, ब्लैक और सिल्वर) में आएगा।

Samsung ने पहले किया था टीज

Samsung ने जनवरी 2025 में हुए Galaxy Unpacked इवेंट में इस स्मार्टफोन को टीज किया था। अब इसे बार्सिलोना में हो रहे MWC 2025 में ऑफिशियल तौर पर शोकेस किया गया है, जिससे स्मार्टफोन लवर के बीच इसकी चर्चा तेज हो गई है।

जल्द लॉन्च हो सकता है Samsung Galaxy S25 Edge

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह स्मार्टफोन अप्रैल 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसे मई 2025 की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किए जाने की खबरें आ रही हैं। भारत भी इस लिस्ट में शामिल है, यानी भारतीय यूजर्स को भी यह फोन जल्द ही मिल सकता है।

शुरुआत में होगा लिमिटेड प्रोडक्शन

Samsung शुरुआत में Galaxy S25 Edge के सिर्फ 40,000 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन करेगा। अगर फोन की डिमांड ज्यादा बढ़ती है, तो बाद में इसके प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाएगा।

Samsung Galaxy S25 Edge: iPhone 17 Air को देगा टक्कर

Apple का आगामी iPhone 17 Air, जो iPhone 17 Plus सबसे स्लिम iPhone हो सकता है। ऐसे में Samsung Galaxy S25 Edge को Apple के इस डिवाइस का सीधा कॉम्पीटीशन माना जा रहा है। हालांकि, अभी तक Samsung ने इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।