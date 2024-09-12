Redmi Watch 5 Activ Review: 3,000 रुपये से कम कीमत में सबसे अच्छी स्मार्टवॉच

पिछले साल Redmi Watch 3 Active लॉन्च करने के बाद, कंपनी ने भारत में Watch 4 को छोड़ दिया और अब Redmi Watch 5 Active को बाज़ार में उतारा है। इसमें SpO2 मॉनिटर, हार्ट रेट सेंसर, स्ट्रेस लेवल मॉनिटर, स्लीप ट्रैकिंग और पीरियड ट्रैकर शामिल हैं। वॉच में 140 से ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड भी हैं, जो आपके चलने या दौड़ने पर अपने आप चालू हो जाते हैं। 2,799 रुपये की कीमत पर Redmi Watch 5 Active एक बढ़िया विकल्प है।

डिजाइन: लुक और फील

पहली नज़र में, आप Redmi Watch 5 Activ और इसके पिछले मॉडल Watch 3 Active में शायद ही कोई अंतर देख पाएँ। डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन Redmi Watch 5 Active नए जिंक अलॉय मेटल बॉडी की वजह से ज़्यादा क्लासी लगता है। हालाँकि, डिज़ाइन थोड़ा भारी लगता है। खेल या कैज़ुअल वियर के लिए, घड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा औपचारिक पहनने के लिए यह कई लोगों के लिए काम नहीं कर सकती है।

वॉच फेस को कस्टमाइज़

आप वॉच फेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपनी गैलरी से कोई भी फोटो जोड़ सकते हैं रेडमी वॉच 5 एक्टिव में दाईं ओर एक पावर बटन है, और अंदर की तरफ एक स्पीकर है। पावर बटन के दोहरे कार्य हैं: यह आपको होम स्क्रीन पर ले जाएगा और इसे टैप करने से वॉच भी जाग जाएगी। बेशक, यह एक पावर बटन है, इसलिए लंबे समय तक दबाने से डिवाइस चालू और बंद भी हो जाएगी।

Redmi Watch 5 Active में सेंसर

पट्टियों को आसानी से अलग किया और जोड़ा जा सकता है। डायल के पीछे, Redmi Watch 5 Active में एक सेंसर है जो मूवमेंट और एक्टिविटी को ट्रैक करता है, जैसे कि उठाए गए कदम, तय की गई दूरी और बर्न की गई कैलोरी। यह रेज़ टू वेक जैसी सुविधाओं को भी सक्षम करता है। सेंसर के ठीक नीचे एक मैग्नेटिक चार्जिंग पोर्ट है।

लंबी बैटरी लाइफ

Redmi Watch 5 Active में 470mAh की बैटरी है, जो कंपनी के अनुसार 18 दिनों तक चलनी चाहिए। लेकिन लगता है कि Redmi ने वादा किया था कि यह बहुत ज़्यादा है। ऐसा कहने के बाद, इस बजट में रेडमी वॉच 5 एक्टिव अभी भी सबसे अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस में से एक है। हमने हाल ही में Itel Unicorn स्मार्टवॉच का रिव्यू किया था, जिसकी कीमत भी इतनी ही है, लेकिन इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर केवल दो दिन तक चलती है।

रेडमी वॉच 5 एक्टिव: क्या यह खरीदने लायक है?

रेडमी वॉच 5 एक्टिव की कीमत 2,799 रुपये है, जो मुझे लगता है कि एक सही कीमत है। 250 से ज़्यादा वॉच फेस और 140 स्पोर्ट्स मोड के साथ, मुझे लगता है कि इस प्राइस सेगमेंट में यह स्मार्टवॉच एक योग्य प्रतियोगी है। इसमें एक स्मूथ डिस्प्ले और बढ़िया ब्लूटूथ कॉलिंग भी है। इसलिए, अगर आप 3,000 रुपये से कम कीमत वाली स्मार्टवॉच की तलाश में हैं, तो यह बजट में सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है।