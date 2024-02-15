Redmi का Smartphone A3 भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत ₹7299

Xiaomi की सब-ब्रांड Redmi ने 14 फरवरी भारत में अपनी A Series का एक और स्मार्टफोन रेडमी A3 को लॉन्च किया है। बजट कैटेगरी का ये स्मार्टफोन 5000mAh की बैटरी और 6.71-इंच के बड़े HD+ डिस्प्ले से लैस है। कंपनी ने तीन स्टोरेज वैरिएंट में पेश किया है। इसकी शुरुआती कीमत 7299 है। वहीं स्मार्टफोन में तीन कलर ऑप्शन मिलते हैं। इनमें मिडनाइट ब्लैक, लेक ब्लू और ऑलिव ग्रीन शामिल है। हैंडसेट 23 फरवरी से ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट, Mi.com, Mi होम स्टोर्स और रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए अवेलेबल होगा।

रेडमी A3 : डिजाइन और डायमेंशन

स्मार्टफोन में वॉटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले और स्क्रीन के तीन किनारे बेजल लेस है और नीचे की तरफ चौड़ा चिन पार्ट दिया गया है। वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन राइड फ्रेम पर है। बैक पैनल पर ऊपर की ओर सर्कुलर रिंग में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें दो कैमरा लेंस और एक फ्लैश लाइट हॉरिजॉन्टल शेप में दी गई है। नीचे रेडमी की ब्रांडिंग है। फोन का डायमेंशन 168.3x76.3x8.32mm और वेट 199g है।

रेडमी A3 : स्पेसिफिकेशन

डिस्प्ले

स्मार्टफोन में इसमें 1650x720 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला 6.71-इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट पर काम करता है। इसके साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन दी गई है।

प्रोसेसर

फोन में 2.2 GHz का ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हेलियो G36 12nm प्रोसेसर दिया गया है। इसमें ग्राफिक सपोर्ट के लिए GE8320 @ 680MHz का GPU मिलता है।

रैम और स्टोरेज

डिवाइस में मैमोरी सपोर्ट के लिए 3GB/4GB/6GB की तीन LPDDR4X रैम और 64GB/128GB का इंटरनल स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रो-SD की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

OS

फोन एंड्रॉयड 13 (गो वर्जन) ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है।

कैमरा

फोटोग्राफी के लिए डिवाइस के बैक पैनल पर f/2.0 अपर्चर LED फ्लैश के साथ 8MP का रियर कैमरा और एक सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा है।

बैटरी

पावर बैकअप के लिए फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है, जिसे चार्ज करने के लिए 10W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

अन्य

हैंडसेट में 3.5 mm ऑडियो जैक, FM रेडियो और साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है।

कनेक्टिविटी

फोन में दो नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड एक साथ लगाया जा सकता है। इसमें डुअल 4G VOLTE सिम, WI-FI, ब्लूटूथ 5.0, GPS+ ग्लोनास और USB टाइप-सी पोर्ट दिया गया है।