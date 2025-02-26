Realme Neo 7 SE चीन में लॉन्च, जानें इसकी खासियत और कीमत

Realme ने अपनी Neo सीरीज का नया स्मार्टफोन Realme Neo 7 SE चीन में लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 8400-Max प्रोसेसर और डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यहां हम आपको इस फोन की कीमत और फीचर्स की पूरी जानकारी दे रहे हैं।

advertisement

Realme Neo 7 SE की कीमत (Realme Neo 7 SE Price)

Realme Neo 7 SE को चीन में चार वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है:

8GB RAM + 256GB स्टोरेज – CNY 1,799 (लगभग 22,000 रुपये)

12GB RAM + 256GB स्टोरेज – CNY 1,899 (लगभग 23,000 रुपये)

12GB RAM + 512GB स्टोरेज – CNY 2,199 (लगभग 26,000 रुपये)

16GB RAM + 512GB स्टोरेज – CNY 2,499 (लगभग 30,000 रुपये)

यह स्मार्टफोन Blue Mecha, Dark Armored Cavalry और White Winged God of War कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा।

Realme Neo 7 SE के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस (Realme Neo 7 SE Features and Specification)

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस: Realme Neo 7 SE में 6.78-इंच का 1.5K 8T LTPO डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 6000 निट्स और 120Hz रिफ्रेश रेट है। यह फोन MediaTek Dimensity 8400-Max प्रोसेसर पर चलता है और इसे 16GB तक की रैम का सपोर्ट मिलता है। बेहतर कूलिंग के लिए इसमें 7,700mm² VC हीट डिसिपेशन एरिया दिया गया है।

कैमरा सेटअप: इस स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें शामिल हैं:

50MP Sony IMX882 प्राइमरी सेंसर (OIS सपोर्ट के साथ)

8MP अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस

इसके अलावा, 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो बेहतरीन सेल्फी और वीडियो कॉलिंग अनुभव प्रदान करता है।

बैटरी और चार्जिंग: Realme Neo 7 SE में 7000mAh की दमदार बैटरी दी गई है, जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन Android 15 आधारित Realme UI 6.0 पर चलता है।

कनेक्टिविटी और अन्य फीचर्स:

इस स्मार्टफोन में कई आधुनिक कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

डुअल सिम 5G

Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, GLONASS, A-GNSS, NFC और Wi-Fi

एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, कलर टेंप्रेचर सेंसर, डिस्टेंस सेंसर, लाइट सेंसर और इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल

अंडर-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर

इसके अलावा, यह फोन IP69 + IP68 + IP66 रेटिंग के साथ आता है, जो इसे धूल और पानी से सुरक्षित बनाता है।

Realme Neo 7 SE दमदार बैटरी, पावरफुल प्रोसेसर और शानदार कैमरा सेटअप के साथ एक बेहतरीन स्मार्टफोन साबित हो सकता है। अगर यह फोन भारत में लॉन्च होता है, तो यह बजट सेगमेंट में एक शानदार ऑप्शन बन सकता है।