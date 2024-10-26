Realme ने लॉन्च करने वाला है स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट, मिलेगी रॉकेट की रफ्तार

रियलमी ने अपना AI रोडमैप पेश किया है, जिसमें क्वालकॉम और गूगल जैसे उद्योग दिग्गजों के साथ मिलकर उन्नत तकनीकों का उपयोग करने की योजना दिखाई गई है। "द डार्क हॉर्स ऑफ़ AI" नामक इस पहल का खुलासा हाल ही में नई दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में किया गया, जहाँ रियलमी ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन GT7 Pro की एक झलक भी दिखाई। भारत के पहले स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट से लैस यह AI-संचालित डिवाइस, प्रदर्शन, गेमिंग और फ़ोटोग्राफ़ी में उपयोगकर्ता के अनुभवों में AI को एम्बेड करने के लिए रियलमी के दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत देता है।

क्वालकॉम के साथ रियलमी

क्वालकॉम के साथ रियलमी का सहयोग इसके एआई विजन के लिए महत्वपूर्ण है। क्वालकॉम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्रिस पैट्रिक ने कहा, "स्नैपड्रैगन 8 एलीट द्वारा संचालित, जीटी7 प्रो एक एआई पावरहाउस बनने के लिए तैयार है।" इस सहयोग का उद्देश्य जीटी7 प्रो को "एआई स्केच टू इमेज" और "एआई गेम सुपर रेज़ोल्यूशन" सहित अद्वितीय एआई सुविधाओं से लैस करना है, जो उपयोगकर्ताओं को बेहतर दृश्य स्पष्टता और इमर्सिव गेमप्ले का वादा करता है।

साथ ही, Google क्लाउड संसाधन रियलमी के AI प्रयासों को बढ़ाएँगे, जिससे उनके स्मार्टफ़ोन में क्लाउड-आधारित नवाचार आएँगे। Google क्लाउड कस्टमर इंजीनियर्स के प्रमुख फेलिक्स झाओ ने कहा, "हमें [इसकी] AI यात्रा में रियलमी के भागीदार होने पर गर्व है और हम कई और नवाचारों की उम्मीद करते हैं।"

AI परफॉरमेंस फ्लैगशिप

AI परफॉरमेंस फ्लैगशिप” के रूप में स्थापित, GT7 Pro, realme के नए AI प्लैटफ़ॉर्म, NEXT AI का लाभ उठाता है, जो दक्षता, इमेजिंग और गेमिंग पर ध्यान केंद्रित करता है। डिवाइस में “AI मोशन डेब्लर” और “AI टेलीफ़ोटो अल्ट्रा क्लैरिटी” जैसी AI क्षमताएँ हैं, जो स्मार्टफ़ोन फ़ोटोग्राफ़ी में नए स्तर की डिटेल लाती हैं। GT7 Pro का शक्तिशाली “AI गेम सुपर रेज़ोल्यूशन” गेमिंग विज़ुअल को बेहतर बनाता है, जो इसे मोबाइल गेमर्स के लिए एक मज़बूत दावेदार बनाता है।

फ्लैगशिप के उन्नत हार्डवेयर को सपोर्ट करने वाला नवीनतम रियलमी यूआई 6.0 है, जिसे एकीकृत एआई सुविधाओं के साथ सहज, सहज अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यूआई में इंटरैक्टिव तत्व और एक तरल डिज़ाइन शामिल है जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ता जुड़ाव को बढ़ाना है।

रियलमी ने नेक्स्ट एआई लैब लॉन्च

इसके अलावा, रियलमी ने नेक्स्ट एआई लैब लॉन्च की है, जिसे एआई इमेजिंग, गेमिंग और यूजर दक्षता के क्षेत्र में नई संभावनाओं को विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, रियलमी का लक्ष्य युवा क्रिएटर्स और तकनीक के दीवानों को एआई के ज़रिए संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। यह लैब एआई-संचालित प्रयोग के लिए एक स्थान के रूप में कार्य करती है, जो उपयोगकर्ताओं को एआई टूल के माध्यम से नवाचार करने के लिए सशक्त बनाती है, जिसका मिशन "प्रेरित करना, कल्पना करना, नवाचार करना" है।

जीटी 7 प्रो का पिछला डिज़ाइन, शीर्ष फ्रेम पर एंटीना लाइनों को प्रकट करता है, जो एक धातु निर्माण का सुझाव देता है। फोन में एक सेकेंडरी माइक्रोफोन के साथ एक आईआर ब्लास्टर भी दिखाई देता है। सामने की तरफ, जीटी 7 प्रो में एक केंद्रित पंच-होल डिस्प्ले है, जो कथित तौर पर सैमसंग से लिया गया है, और स्क्रीन के नीचे एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर शामिल होने की अफवाह है।