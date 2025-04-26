Q4 FY25 Results Next Week: IRFC, BPCL, Trent और Vedanta सहित ये कंपनियां जारी करेंगी तिमाही नतीजे - FULL LIST
Q4 Results Next Week: आगामी कारोबारी हफ्ते (28 अप्रैल-2 मई) के बीच सौंकड़ों कंपनियां अपने जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) रिजल्ट जारी करने जा रही हैं। बीएसई के रिजल्ट कैलेंडर के मुताबिक कुल 176 कंपनियां अपने मार्च तिमाही के नतीजों को जारी करेंगी। इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम हैं: TVS Motor, IRFC, BPCL, Bajaj Finance, Trent Ltd, Indian Oil, Varun Beverages, Vedanta Ltd और Marico Ltd
सोमवार, 28 अप्रैल 2025 (49 कंपनियां)
Aditya Birla Sun Life AMC Ltd, Adani Green Energy Ltd, Adani Total Gas Ltd, AWL Agri Business Ltd, Benares Hotels Ltd, Castrol India Ltd, Consolidated Construction Consortium Ltd, Central Bank of India, CSB Bank Ltd, Dharni Capital Services Ltd, Dolphin Offshore Enterprises (India) Ltd, Enbee Trade & Finance Ltd, Enkei Wheels (India) Ltd, Fino Payments Bank Ltd, Firstsource Solutions Ltd, Global Longlife Hospital and Research Ltd, Go Digit General Insurance Ltd, Greenply Industries Ltd, Hatsun Agro Product Ltd, Hexaware Technologies Ltd, IDBI Bank Ltd, IIFL Capital Services Ltd, Indegene Ltd, Integrated Hitech Ltd, Indian Railway Finance Corporation Ltd, KFin Technologies Ltd, KPIT Technologies Ltd, Nippon Life India Asset Management Ltd, Nitco Ltd, Oberoi Realty Ltd, Plastiblends India Ltd, PNB Housing Finance Ltd, Regency Fincorp Ltd, RPG Life Sciences Ltd, Sanghi Industries Ltd, SecMark Consultancy Ltd, Shiva Cement Ltd, Shree Digvijay Cement Company Ltd, Shri Gang Industries & Allied Products Ltd, Shriram Asset Management Company Ltd, TANFAC Industries Ltd, Trident Lifeline Ltd, Trishakti Industries Ltd, TVS Holdings Ltd, TVS Motor Company Ltd, UCO Bank, UltraTech Cement Ltd, Veefin Solutions Ltd, Vimta Labs Ltd
मंगलवार, 29 अप्रैल 2025 (44 कंपनियां)
Ambuja Cements Ltd, Aryaman Capital Markets Ltd, Atishay Ltd, Bajaj Finserv Ltd, Bajaj Finance Ltd, Bharat Petroleum Corporation Ltd, Capital Small Finance Bank Ltd, CDG Petchem Ltd, Ceat Ltd, CFF Fluid Control Ltd, CIE Automotive India Ltd, Cil Securities Ltd, Davangere Sugar Company Ltd, DB International Stock Brokers Ltd, Delphi World Money Ltd, De Nora India Ltd, Escorp Asset Management Ltd, Fedbank Financial Services Ltd, Five-Star Business Finance Ltd, Hiliks Technologies Ltd, IndiaMART InterMESH Ltd, Indostar Capital Finance Ltd, Jindal Hotels Ltd, Jana Small Finance Bank Ltd, Kajal Synthetics & Silk Mills Ltd, Kiduja India Ltd, Narmada Macplast Drip Irrigation Systems Ltd, Nath Bio-Genes (India) Ltd, NDL Ventures Ltd, Orbit Exports Ltd, PCBL Chemical Ltd, Poddar Housing and Development Ltd, Praj Industries Ltd, Punjab & Sind Bank, Schaeffler India Ltd, Shoppers Stop Ltd, Sonalis Consumer Products Ltd, Star Health and Allied Insurance Company Ltd, Tokyo Finance Ltd, Trent Ltd, Umiya Buildcon Ltd, UTI Asset Management Company Ltd, Vishal Mega Mart Ltd, Welspun Specialty Solutions Ltd
बुधवार, 30 अप्रैल 2025 (50 कंपनियां)
Adani Power Ltd, Aeroflex Industries Ltd, Ajanta Pharma Ltd, Bandhan Bank Ltd, BEML Land Assets Ltd, Coromandel International Ltd, CRISIL Ltd, Elantas Beck India Ltd, Equitas Small Finance Bank Ltd, Exide Industries Ltd, Federal Bank Ltd, Forbes & Company Ltd, Go Fashion (India) Ltd, Godrej Agrovet Ltd, Greaves Cotton Ltd, Orient Green Power Company Ltd, Indus Towers Ltd, Indian Oil Corporation Ltd, Jindal Steel & Power Ltd, JSW Infrastructure Ltd, Krystal Integrated Services Ltd, KSB Ltd, LG Balakrishnan & Bros Ltd, LKP Securities Ltd, MAS Financial Services Ltd, Moil Ltd, Mukesh Babu Financial Services Ltd, Paras Defence and Space Technologies Ltd, The Phoenix Mills Ltd, The Phosphate Company Ltd, Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd, Quint Digital Ltd, Rajkamal Synthetics Ltd, Raghav Productivity Enhancers Ltd, R.S. Software (India) Ltd, Sagar Systech Ltd, Satchmo Holdings Ltd, Sattva Sukun Lifecare Ltd, Shradha AI Technologies Ltd, Skipper Ltd, Sona BLW Precision Forgings Ltd, SRG Housing Finance Ltd, Sundram Fasteners Ltd, Swastika Investsmart Ltd, Ujjivan Small Finance Bank Ltd, Varun Beverages Ltd, Vedanta Ltd, Ventura Textiles Ltd, Vertex Securities Ltd, Wardwizard Innovations & Mobility Ltd
गुरुवार, 01 मई 2025 (09 कंपनियां)
5paisa Capital Ltd, Dr Lalchandani Labs Ltd, Home First Finance Company India Ltd, Jaiprakash Power Ventures Ltd, Madhav Infra Projects Ltd, Nuvoco Vistas Corporation Ltd, Paushak Ltd, SIS Ltd, Sportking India Ltd
शुक्रवार, 02 मई 2025 (24 कंपनियां)
AAA Technologies Ltd, Archean Chemical Industries Ltd, Ami Organics Ltd, City Union Bank Ltd, Deep Industries Ltd, Gravita India Ltd, Indian Overseas Bank, Jindal Saw Ltd, Latent View Analytics Ltd, Marico Ltd, Mishka Exim Ltd, Nagarjuna Agri Tech Ltd, Newgen Software Technologies Ltd, Nitta Gelatin India Ltd, Omax Autos Ltd, PNB Gilts Ltd, Pyxis Finvest Ltd, R R Kabel Ltd, Sanofi Consumer Healthcare India Ltd, Subex Ltd, Sunteck Realty Ltd, Tatva Chintan Pharma Chem Ltd, V-Mart Retail Ltd, Yasho Industries Ltd