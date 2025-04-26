NFO Alert: 30 अप्रैल को बंद हो रहा है Nippon और SBI म्यूचुअल फंड का ये एनएफओ, सिर्फ ₹100 में कर सकेंगे निवेश

Mutual Fund NFO: अगर आप म्यूचुअल फंड के नए स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है।

दरअसल आगामी बुधवार 30 अप्रैल को Nippon India Mutual Fund की 2 स्कीम्स और SBI Mutual Fund की 1 स्कीम के न्यू फंड ऑफर (NFO) का सब्सक्रिप्शन बंद हो रहा है।

advertisement

Nippon India Mutual Fund ने दो स्कीम्स - Nippon India Nifty 500 Low Volatility 50 Index Fund और Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund को पेश किया है तो वहीं SBI Mutual Fund ने SBI Income Plus Arbitrage Active FoF को पेश किया है। चलिए एक-एक कर जानते हैं।

Nippon India Nifty 500 Low Volatility 50 Index Fund

इस फंड का एनएफओ 16 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 लो वोलैटिलिटी 50 इंडेक्स फंड, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस फंड का अलॉटमेंट 07 मई 2025 को हो सकता है।

इस स्कीम का उद्देश्य निवेश पर ऐसा रिटर्न प्रदान करना है जो निफ्टी 500 लो वोलैटिलिटी 50 इंडेक्स द्वारा दर्शाए गए सिक्योरिटीज के कुल रिटर्न के अनुरूप हो। वर्तमान में जीतेन्द्र तोलानी इस फंड के फंड मैनेजर हैं।

16 अप्रैल तक इस फंड का लेटेस्ट NAV 10 रुपये और एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 5,60,219 करोड़ रुपये है। निवेशक न्यूनतम 100 रुपये से SIP और 1000 रुपये के Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund

इस फंड का एनएफओ 16 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस फंड का अलॉटमेंट 07 मई 2025 को हो सकता है।

इस स्कीम का उद्देश्य निवेश पर रिटर्न प्रदान करना है जो निफ्टी 500 क्वालिटी 50 इंडेक्स द्वारा दर्शाए गए सिक्योरिटीज के कुल रिटर्न के अनुरूप हो। वर्तमान में जीतेन्द्र तोलानी इस फंड के फंड मैनेजर हैं।

16 अप्रैल तक इस फंड का लेटेस्ट NAV 10 रुपये और एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 5,60,219 करोड़ रुपये है। निवेशक न्यूनतम 100 रुपये से SIP और 1000 रुपये के Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

SBI Income Plus Arbitrage Active FoF

इस फंड का एनएफओ 23 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। अर्धेन्दु भट्टाचार्य इस फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड का अलॉटमेंट 2 मई 2025 को हो सकता है।

इस स्कीम का उद्देश्य सक्रिय रूप से मैनेजेड डेट ओरिएंटेड स्कीम और सक्रिय रूप से प्रबंधित आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट के मिश्रण में निवेश करके नियमित आय और पूंजी वृद्धि उत्पन्न करना है।

advertisement

फंड के पास वर्तमान में ₹10,63,207 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 23 अप्रैल 2025 तक लेटेस्ट एनएवी ₹10.00 है। निवेशक न्यूनतम 500 रुपये से SIP और 5000 रुपये के Lumpsum निवेश कर सकते हैं।