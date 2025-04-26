Amazon Great Summer Sale 2025: Samsung Galaxy S24 Ultra सहित इन प्रोडक्ट्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट!

Amazon Great Summer Sale 2025 जल्द ही भारत में शुरू होने वाली है। ई-कॉमर्स साइट ने Great Summer Sale की तारीख की घोषणा कर दी है और हमेशा की तरह, Amazon Prime मेंबर्स को सेल शुरू होने के पहले से ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

सेल के दौरान कई तरह के आइटम कम कीमत पर उपलब्ध होंगे। फोन से लेकर पर्सनल कंप्यूटर और वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर जैसे बड़े उपकरणों सहित इलेक्ट्रॉनिक्स सहित प्रोडक्ट छूट पर खरीदे जा सकते हैं।

advertisement

कब शुरू होगी Amazon Great Summer Sale?

भारत में सभी यूज़र्स के लिए 1 मई को दोपहर 12 बजे से यह सेल शुरू होगी, इसकी पुष्टि Amazon की लाइव माइक्रोसाइट ने की है।

देश में Amazon Prime मेंबर्स को सेल के लिए 12 घंटे पहले एक्सेस मिलेगा, जिसका मतलब है कि 1 मई को रात 12 बजे से प्राइम यूज़र्स के लिए डिस्काउंट डील्स लाइव हो जाएंगी।

इन क्रेडिट कार्ड पर हैं तगड़े डिस्काउंट ऑफर्स

सेल के दौरान HDFC Bank के ग्राहक Credit Card और EMI ट्रांजेक्शन पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के पात्र होंगे। वहीं Amazon Pay ICICI Bank Credit Card यूजर 5% कैशबैक ऑफर का लाभ उठा सकेंगे।

इन प्रोडक्ट्स पर होगा भारी डिस्काउंट?

अमेजन ने टीज किया है कि Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy A55 5G और Galaxy M35 5G जैसे स्मार्टफोन को सेल के दौरान भारी डिस्काउंट के साथ आ सकता है। इसके अलावा अन्य ब्रांड के स्मार्टफोन जैसे Xiaomi, Oppo, Vivo और अन्य में भी अच्छे डिस्काउंट ऑफर देखने को मिल सकते हैं।

Samsung Galaxy S24 Ultra पर पहले से ही अमेज़न पर छूट मिल रही है। ग्रेट समर सेल के दौरान अतिरिक्त ऑफ़र मिल सकता है, लेकिन फ़ोन अभी ₹92,249 पर लिस्ट है। आप इसे अमेज़न ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके और भी कम कीमत पर खरीद सकते हैं, जिससे आपको 5 प्रतिशत कैशबैक मिलेगा, जिससे इसकी कीमत ₹90,000 से कम हो जाएगी। यह फ़ोन के ₹1,34,999 के MRP से काफी कम है।

इस सेल में Lenovo, Asus, HP और अन्य प्रमुख ब्रांडों के लैपटॉप कम कीमतों पर उपलब्ध होंगे। स्मार्ट टीवी, एयर कंडीशनर और इसी तरह के घरेलू उपकरण सामान्य से सस्ती दरों पर उपलब्ध होने की उम्मीद है।