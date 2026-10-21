Qualcomm नवंबर से दुनियाभर में करेगी कर्मचारियों की छंटनी, परफॉर्मेंस के आधार पर जाएगी नौकरी

अमेरिका की दिग्गज चिप बनाने वाली कंपनी Qualcomm अब दुनियाभर में कर्मचारियों की छंटनी करने की तैयारी कर रही है। कंपनी नवंबर से कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। यह फैसला सालाना परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद लिया जा रहा है। कंपनी के सीईओ क्रिस्टियानो अमोन ने एक इंटरनल मेमो में इसकी जानकारी दी है।

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रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, Qualcomm इस छंटनी को 'परफॉर्मेंस पर आधारित कटौती' बता रही है। कंपनी का कहना है कि इसका मकसद कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ाना और कामकाज को बेहतर बनाना है।

नवंबर से शुरू होगी छंटनी

रिपोर्ट के मुताबिक, Qualcomm अपने ग्लोबल ऑपरेशंस में कर्मचारियों की संख्या घटाने जा रही है। जिन कर्मचारियों की नौकरी प्रभावित होगी, उन्हें नवंबर में इसकी सूचना दी जाएगी।

हालांकि, कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा। यह फैसला कर्मचारियों के सालाना परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद लिया जा रहा है।

CEO ने बताई छंटनी की वजह

Qualcomm के सीईओ क्रिस्टियानो अमोन ने कर्मचारियों को भेजे मेमो में बताया कि कंपनी एक मजबूत परफॉर्मेंस कल्चर बनाना चाहती है। उनका कहना है कि जिन क्षेत्रों में कंपनी लगातार उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, वहां सुधार करना जरूरी है।

अमोन के मुताबिक, जैसे-जैसे कंपनी का कारोबार बढ़ा है, वैसे-वैसे कर्मचारियों से जुड़ी जरूरतें और जरूरी स्किल्स भी बदली हैं।

उन्होंने कहा कि कंपनी में सही पदों पर सही लोगों का होना जरूरी है, ताकि कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें और कंपनी आगे बढ़ती रहे।

प्रतीकात्मक तस्वीर

किन कर्मचारियों पर पड़ेगा असर?

कंपनी छंटनी का फैसला लेते समय कई बातों पर ध्यान देगी। इनमें कारोबार की प्राथमिकताएं, संगठन की जरूरतें, कर्मचारियों की स्किल्स और उनकी विशेषज्ञता शामिल हैं।

सितंबर 2025 तक Qualcomm में दुनियाभर में करीब 52,000 कर्मचारी काम कर रहे थे। इनमें ज्यादातर फुल टाइम कर्मचारी थे।

स्मार्टफोन चिप कारोबार में क्यों बढ़ी मुश्किलें?

Qualcomm की यह छंटनी ऐसे समय में होने जा रही है, जब कंपनी का मुख्य स्मार्टफोन चिप कारोबार चुनौतियों का सामना कर रहा है।

रॉयटर्स के मुताबिक, इस साल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री कमजोर रही है। वहीं, मेमोरी की बढ़ती कीमतों के कारण कई बड़े बाजारों में मांग पर असर पड़ा है।

जुलाई के आखिर में जारी अपनी अर्निंग रिपोर्ट में Qualcomm ने अगली तिमाही के मुनाफे का अनुमान बाजार की उम्मीदों से कम बताया था। कंपनी ने यह भी चेतावनी दी थी कि Apple के प्रोडक्ट्स से मिलने वाला रेवेन्यू पहले के अनुमान से ज्यादा तेजी से घट सकता है।

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आगे क्या है Qualcomm की योजना?

हालांकि, Qualcomm को उम्मीद है कि स्मार्टफोन कारोबार के बाहर दूसरे क्षेत्रों में होने वाली ग्रोथ से उसे फायदा मिलेगा।

कंपनी के मुताबिक, डेटा सेंटर और स्मार्टफोन से अलग अन्य कारोबार में बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2027 तक Apple से मिलने वाले रेवेन्यू में गिरावट की भरपाई से भी ज्यादा कर सकती है।