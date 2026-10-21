रजनीकांत की 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम! छठे दिन भी ताबड़तोड़ कमाई, अब 'लियो' के रिकॉर्ड पर नजर

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए अभी सिर्फ 6 दिन हुए हैं और इसने दुनियाभर में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। खास बात यह है कि वीकडेज में भी फिल्म की कमाई लगातार बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या रजनीकांत की यह फिल्म थलापति विजय की 'लियो' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी?

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6 दिनों में 'जेलर 2' ने कितनी कमाई की?

Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, 'जेलर 2' ने पहले दिन 59.70 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग की थी। इसके बाद शुक्रवार को फिल्म ने 37.10 करोड़ रुपये कमाए। शनिवार को कमाई बढ़कर 47.25 करोड़ रुपये पहुंच गई, जबकि रविवार को फिल्म ने 55.85 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

सोमवार को फिल्म ने 42.35 करोड़ रुपये कमाए। वहीं, मंगलवार यानी रिलीज के छठे दिन फिल्म का कलेक्शन 45.55 करोड़ रुपये रहा। इस तरह फिल्म ने भारत में अब तक कुल 287.80 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। वहीं, भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 337 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

दुनियाभर में 541 करोड़ रुपये की कमाई

'जेलर 2' को भारत के साथ विदेशों में भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में अब तक 204 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसे मिलाकर फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 541 करोड़ रुपये हो गया है।

भाषाओं के हिसाब से देखें तो फिल्म के तमिल वर्जन ने सबसे ज्यादा 206.30 करोड़ रुपये कमाए हैं। तेलुगु वर्जन का कलेक्शन 53.65 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, हिंदी में फिल्म ने 25 करोड़ रुपये और कन्नड़ में 2.85 करोड़ रुपये की कमाई की है।

क्या टूटेगा 'लियो' का रिकॉर्ड?

रजनीकांत की 'जेलर 2' अब थलापति विजय की फिल्म 'लियो' के लाइफटाइम कलेक्शन के करीब पहुंच रही है। साल 2023 में रिलीज हुई 'लियो' ने दुनियाभर में 605.90 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म ने यह कमाई 50 दिनों में की थी।

वहीं, 'जेलर 2' सिर्फ 6 दिनों में 541 करोड़ रुपये कमा चुकी है। अब 'लियो' के लाइफटाइम कलेक्शन तक पहुंचने के लिए इसे 64.90 करोड़ रुपये और कमाने होंगे।

क्या है 'जेलर 2' की कहानी?

नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी 'जेलर 2' की कहानी रिटायर्ड जेलर टाइगर मुथुवेल पांडियन के इर्द-गिर्द घूमती है। उसकी शांत जिंदगी में अंडरवर्ल्ड से जुड़ा एक नया खतरा सामने आता है। इसके बाद वह अपने परिवार और विरासत को बचाने के लिए एक बार फिर अपने पुराने खतरनाक अंदाज में लौटता है।

फिल्म में कौन-कौन से सितारे हैं?

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फिल्म में रजनीकांत के अलावा राम्या कृष्णन, विद्या बालन, एसजे सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, सूरज वेंजारामूडु, योगी बाबू और मिरना अहम भूमिकाओं में हैं। वहीं, मोहनलाल, विजय सेतुपति, ऋतिक रोशन और जैकी श्रॉफ कैमियो रोल में नजर आते हैं।

'जेलर 2' 15 अक्टूबर को तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की अवधि 2 घंटे 45 मिनट है। फिलहाल इसकी OTT रिलीज को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।