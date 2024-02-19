Pune बेस्ड ई-मोबिलिटी स्टार्टअप QARGOS भारतीय बाजार में दुनिया का पहला QARGOS Electric Scooter लॉन्च करने की तैयार कर रही है। कंपनी ने इसे कार्गोस F9 नाम दिया है। उसका दावा है कि स्कूटर 120 kg का वजन उठाकर 150km तक दौड़ सकता है। हाल ही में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर को टेस्टिंग के दौरान भारतीय सड़कों पर नजर आया है। इससे पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर को हाल ही में अमेरिका के टेक्सास में हुए 3D एक्सपीरियंस वर्ल्ड 2024 इवेंट में पेश किया गया थ था।

advertisement

दो लाख रुपए हो सकती है कीमत

इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कार्गोस फ्रांस की मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी डसॉल्ट सिस्टम्स के साथ मिलकर 6 साल से काम कर रही है। इसका डिजाइन और डेवलपमेंट लगभग फाइनल हो चुका है। उम्मीद है स्कूटर की जल्द ही बुकिंग शुरू की जाएगी और इसे मार्च या अप्रैल में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी संभावित कीमत 2 लाख रुपए एक्स-शोरूम के नीचे रखी जा सकती है। इस साल आखिरी तक 250 यूनिट का प्रोडक्शन किया जाएगा। मांग बढ़ने के साथ 2025 में प्रोडक्शन लगभग 1200 यूनिट तक बढ़ाया जाएगा। फिलहाल, इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में ये अकेला है। इससे मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है।

Also Read: Yamuna Expressway पर बढ़ी गाड़ियों की रफ्तार, स्पीड लिमिट में किया गया इजाफा

225 लीटर का कार्गो स्पेस

कार्गोस F9 का डिजाइन काफी यूनीक है। स्कूटर में आगे एक बॉक्स दिया गया है, जिसमें 225 लीटर का कार्गो स्पेस (बूट स्पेस) मिलता है। इसमें 120 किलो तक का सामान रखा जा सकता है। इसी स्पेस में हेडलाइट्स भी लगी है। राइडर के लिए रियर में छोटी सी सिंगल सीट दी गई है और कार्गो स्पेस के ऊपर की ओर हैंडलबार दिया गया है, इससे राइडर को बैठने के लिए एक अपराइट राइडिंग पोस्चर मिलेगा। स्कूटर को लास्ट माइल डिलीवरी एप्लिकेशन के लिए डिजाइन किया गया है और ये लॉजिस्टिक एप्लिकेशन में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के बीच का गैप भरेगा। कंपनी का कहना है कि पारंपरिक टू-व्हीलर से औसतन 35 डिलीवरी की जा सकती है। इसकी तुलना में कार्गोज स्कूटर 70 पार्सल की डिलीवर करने में सक्षम होगा। साथ ही बॉक्स को लॉक कर पाएंगे, जिससे सामान चोरी होने की चिंता नहीं रहेगी।

रेंज बैटरी और पावर

कार्गोस F9 में परफॉर्मेंस के लिए 3.4 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 6 किलोवाट की पीक पावर जनरेट करती है। मोटर को पावर देने के लिए 6.1 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक दिया गया है। रेंज की बात करें तो कार्गोस का दावा है कि सिंगल चार्ज में F9 इलेक्ट्रिक स्कूटर 150 किलोमीटर तक राइड किया जा सकेगा और इसकी टॉप स्पीड 80kmph है। बैटरी को स्टैंडर्ड AC पावर सॉकेट के साथ लगभग 5:15 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है।