बजट में आएगा जबरदस्त लैपटॉप,एक डिवाइस में ही हो जाएगी गेमिंग-कोडिंग

31 जुलाई 2025 को Primebook 2 Neo लॉन्च होगा। यह लैपटॉप 20 हजार से कम कीमत में आएगा। आर्टिकल में लैपटॉप के फीचर्स जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 30, 2025 13:59 IST
भारत की तेजी से बढ़ रही टेक कंपनी Primebook 31 जुलाई को अपना नया Android लैपटॉप Primebook 2 Neo लॉन्च करने जा रही है। ये नया डिवाइस खासतौर पर छात्रों, कोडर्स, फ्रीलांसर्स और यंग प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कंपनी का दावा है कि यह सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, बल्कि एक नई सोच है।

Primebook 2 Neo, कंपनी के खुद के बनाए PrimeOS 3.0 पर चलता है जो Android 15 बेस्ड है। इसका मतलब यह हुआ कि अब यूजर को Android का फ्रीडम और एक लैपटॉप का पावर एक साथ मिलेगा। इस लैपटॉप को मल्टीटास्किंग, ऑनलाइन पढ़ाई, कोडिंग और गेमिंग के लिए खासतौर पर तैयार किया गया है।

इस लैपटॉप में MediaTek Helio G99 प्रोसेसर है, जो 2.2GHz की स्पीड देता है। इसके साथ 6GB LPDDR4X RAM और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज (512GB तक एक्सपैंडेबल) मिलता है। 

Primebook 2 Neo में Companion Mode नाम की AI असिस्टेंट दी गई है, जो आपके PDF, आर्टिकल और वेब पेज की ऑटोमेटिक समरी कर सकती है। आने वाले समय में ये असिस्टेंट यूजर की तरफ से टास्क भी पूरा करेगी।

इसके अलावा Prime X नाम का Cloud PC भी प्री-इंस्टॉल्ड मिलेगा, जिसमें Linux और Windows (बेटा वर्जन) का एक्सेस मिलेगा। यानी आप कहीं से भी फुल-फ्लेज्ड डेस्कटॉप एक्सपीरियंस ले सकते हैं।

यह डिवाइस गेमर्स के लिए भी काफी खास है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट keymapping सपोर्ट है। इसके साथ ही 50,000+ Android ऐप्स का एक्सेस मिलेगा और यूजर किसी भी ऐप को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसका स्लिम डिजाइन और हल्का वजन इसे स्टूडेंट्स और ट्रैवल करने वालों के लिए परफेक्ट बनाता है।

Primebook 2 Neo की कीमत सिर्फ ₹15,990 रखी गई है। यह डिवाइस Amazon, Flipkart, और Primebook की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। खास बात यह है कि Primebook की वेबसाइट से खरीदने पर पहले 100 यूज़र्स को ₹1000 की एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगी।

Edited By:
Published On:
Jul 28, 2025