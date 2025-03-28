Portronics Beem 520: अब घर को बनाएं मिनी थियेटर, ₹6,999 में बड़ा स्क्रीन एक्सपीरियंस

अगर आप घर में बड़ा स्क्रीन एक्सपीरियंस चाहते हैं लेकिन महंगे प्रोजेक्टर और उलझे हुए वायर से बचना चाहते हैं, तो Portronics Beem 520 आपके लिए परफेक्ट है। यह Compact & Smart LED Projector है जो बिना किसी एक्स्ट्रा डिवाइस के Netflix, Disney+ Hotstar, YouTube और Prime Video जैसे OTT Apps को सीधे स्ट्रीम कर सकता है।

advertisement

छोटे स्क्रीन को कहें अलविदा

Beem 520 आपको 720p HD रिजॉल्यूशन और 2200 lumens ब्राइटनेस के साथ एक बड़ा, ब्राइट और क्रिस्प डिस्प्ले देता है। दिन की रोशनी में भी इसकी पिक्चर क्वालिटी कमाल की रहती है। इसमें मूवी मैराथन, YouTube ब्राउजिंग करने पर बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है।

बिना तारों का कनेक्शन

Beem 520 में पहले से ही Netflix, YouTube, Disney+ Hotstar और Prime Video जैसे ऐप्स इंस्टॉल हैं। आपको अलग से कोई स्ट्रीमिंग डिवाइस जोड़ने की जरूरत नहीं। इसे Wi-Fi कनेक्ट करके अपना एंटरटेनमेंट शुरू कर सकते हैं।

स्टाइलिश डिजाइन

Minimalist डिजाइन और सॉफ्ट व्हाइट फिनिश के साथ, यह किसी भी रूम में खूबसूरती से फिट हो जाता है। इसका टेलिस्कोपिक स्टैंड आपको स्क्रीन की ऊंचाई और एंगल को आसानी से एडजस्ट करने देता है। इसके अलावा, ऑटोमैटिक वर्टिकल कीस्टोन करेक्शन फीचर स्क्रीन को परफेक्टली एलाइंड रखता है। Ceiling Mount का ऑप्शन भी है, जिससे आप इसे स्टेबल सेटअप में बदल सकते हैं।

बिल्ट-इन स्पीकर

अगर आप सिंपल सेटअप पसंद करते हैं, तो Beem 520 के 3W बिल्ट-इन स्पीकर्स आपके लिए हैं। यह साउंडबार का रिप्लेसमेंट तो नहीं, लेकिन कैजुअल मूवी नाइट या आउटडोर स्क्रीनिंग के लिए परफेक्ट है।

छोटे डिवाइस में बड़ा स्क्रीन

इस में 2 मीटर की दूरी से 62-इंच की स्क्रीन और 2.8 मीटर की दूरी से 88-इंच की स्क्रीन मिलेगी।

Portronics Beem 520 कीमत (Portronics Beem 520 Price)

Portronics Beem 520 की इंट्रोडक्टरी कीमत सिर्फ ₹6,999 रखी गई है, जो एक बजट फ्रेंडली होम एंटरटेनमेंट सॉल्यूशन है। आप इसे Portronics.com, Amazon.in और अन्य ऑनलाइन व ऑफलाइन स्टोर्स से खरीद सकते हैं।

