Poco M7 5G: भारत में लॉन्च के लिए तैयार, जानें फीचर्स और कीमत

Xiaomi के सब-ब्रांड POCO जल्द ही भारत में अपना नया स्मार्टफोन Poco M7 5G लॉन्च करने जा रहा है। यह नया फोन पिछले साल लॉन्च हुए Poco M6 5G का अपग्रेडेड वर्जन होगा। Poco ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस अपकमिंग स्मार्टफोन की डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशंस से जुड़ी जानकारी साझा की है। यह फोन Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर के साथ आएगा और इसके रियर साइड में सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा। POCO M7 5G की बिक्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Flipkart पर की जाएगी।

Poco M7 5G की संभावित कीमत (Poco M7 5G Price)

POCO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि Poco M7 5G को 3 मार्च 2025 को भारत में लॉन्च किया जाएगा। पोस्टर के मुताबिक, यह फोन ब्लू कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। POCO ने यह भी संकेत दिया है कि यह फोन 10,000 रुपये के बजट में लॉन्च किया जा सकता है, जिससे यह बजट सेगमेंट के यूज़र्स के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है।

Poco M7 5G के मुख्य फीचर्स (Poco M7 5G Features)

प्रोसेसर: Poco M7 5G में Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट मिलेगा, जिससे यह फोन दमदार परफॉर्मेंस देगा।

रैम और स्टोरेज: यह स्मार्टफोन 12GB तक की रैम (6GB Turbo RAM) के साथ आएगा, जिससे मल्टीटास्किंग और गेमिंग का अनुभव बेहतर होगा।

डिजाइन: इस फोन का कैमरा मॉड्यूल सर्कुलर होगा, जो इसे एक अलग लुक देगा।

सेल और उपलब्धता: Poco M7 5G की बिक्री Flipkart पर होगी, और इसके लिए डेडिकेटेड वेबपेज भी बनाया गया है।

Poco M6 5G बनाम Poco M7 5G

Poco M6 5G की तुलना में नए मॉडल में कई सुधार देखने को मिल सकते हैं। पिछले साल लॉन्च हुए Poco M6 5G में 6.74-इंच का HD+ डिस्प्ले (720x1,600 पिक्सल) था, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट दिया गया था। यह फोन MediaTek Dimensity 6100+ SoC प्रोसेसर पर काम करता था। इसके अलावा, इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप था, जिसमें 50MP प्राइमरी कैमरा और 8MP फ्रंट कैमरा दिया गया था। फोन में 5000mAh बैटरी और 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता था।

Poco M7 5G के आने से स्मार्टफोन मार्केट में एक नया बजट विकल्प मिलेगा, जिसमें दमदार प्रोसेसर, आकर्षक डिज़ाइन और बेहतर कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है। अब देखना यह होगा कि कंपनी इस फोन को किस कीमत में पेश करती है और यूजर्स को यह कितना पसंद आता है।