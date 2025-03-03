कम कीमत में लॉन्च हुआ Poco M7 5G, फीचर्स जान आप भी होंगे हैरान

POCO ने भारत में अपना नया POCO M7 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह फोन पिछले साल के POCO M7 Pro का एक किफायती ऑप्शन है और POCO M6 का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर, 5G नेटवर्क सपोर्ट, 2 साल के OS अपडेट, और कई अन्य फीचर्स दिए गए हैं। आइए इस स्मार्टफोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं।

POCO M7 5G की कीमत और सेल डिटेल्स (POCO M7 5G Price)

POCO M7 5G की शुरुआती कीमत ₹9,999 रखी गई है, जो पहले दिन की स्पेशल कीमत है। यह फोन साटन ब्लैक, मिंट ग्रीन और ओशन ब्लू कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन की बिक्री 7 मार्च दोपहर 12 बजे से Flipkart पर शुरू होगी।

वेरिएंट कीमत 6GB + 128GB ₹9,999 8GB + 128GB ₹10,999

POCO M7 5G के फीचर्स (POCO M7 5G Features)

डिस्प्ले: 6.88-इंच का HD+ डिस्प्ले जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ आता है। इसकी रिजॉल्यूशन 1640 x 720 पिक्सल है और 600 निट्स हाई-ब्राइटनेस मोड सपोर्ट करता है। डिस्प्ले TUV Rhineland सर्टिफाइड है।

प्रोसेसर: यह फोन Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट और Adreno GPU के साथ आता है।

रैम और स्टोरेज: इसमें दो वेरिएंट्स 6GB + 128GB और 8GB + 128GB स्टोरेज दिए गए हैं। स्टोरेज को microSD कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। फोन में 8GB तक वर्चुअल रैम सपोर्ट भी दिया गया है।

ऑपरेटिंग सिस्टम: यह फोन Android 14-आधारित HyperOS पर चलता है। कंपनी 2 साल के Android अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच देने का क्लेम कर रही है।

कैमरा: बैक में 50MP Sony IMX852 प्राइमरी कैमरा और 2MP सेकेंडरी लेंस मिलता है। वहीं, फ्रंट में 8MP सेल्फी कैमरा दिया गया है।

बैटरी: इसमें 5,160mAh की बैटरी दी गई है जो 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। हालांकि, कंपनी बॉक्स में 33W चार्जर दे रही है।

कनेक्टिविटी: 5G, 4G LTE, डुअल-बैंड Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, और USB Type-C पोर्ट की कनेक्टिविटी दी गई है। इस फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और 150% वॉल्यूम बूस्ट भी है।

डायमेंशन और वजन: फोन का साइज 171.88 x 77.80 x 8.22mm है और वजन 205.39 ग्राम है।

POCO M7 5G में क्या नया है?

POCO M7 5G अपने पिछले वर्जन POCO M6 की तुलना में कई अपग्रेड्स के साथ आता है। फोन के बैक पैनल पर अब बड़ा सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जबकि POCO M6 में स्क्वेयर कैमरा सेटअप था। POCO M7 में 6.88-इंच डिस्प्ले दिया गया है, जबकि POCO M6 में 6.74-इंच स्क्रीन थी। रिफ्रेश रेट 90Hz से बढ़ाकर 120Hz कर दिया गया है। MediaTek Dimensity 6100+ की जगह अब Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट दिया गया है।

बेस वेरिएंट में अब 128GB स्टोरेज है, जबकि POCO M6 में सिर्फ 64GB स्टोरेज था। फ्रंट कैमरा 5MP से बढ़ाकर 8MP कर दिया गया है। इस तरह POCO M7 5G अपनी बेहतरीन स्पेसिफिकेशन्स और किफायती कीमत के साथ भारतीय यूजर्स के लिए एक शानदार 5G स्मार्टफोन ऑप्शन बन सकता है।

