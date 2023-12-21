scorecardresearch
Poco M6 5G स्मार्टफोन 22 दिसंबर को होगा लॉन्च

कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G, 3G, 2G, WiFi, NFC, GPS के साथ साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 3.5mm हेडफोन जैक, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और IR ब्लास्टर दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कंपनी पोको M6 5G स्मार्टफोन को ₹9,499 की शुरुआती कीमत में लॉन्च कर सकती है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Dec 21, 2023 12:41 IST
Poco 22 दिसंबर को 'Poco M6 5G' स्मार्टफोन लॉन्च करेगी
Poco 22 दिसंबर को 'Poco M6 5G' स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर फोन को टीज करते हुए लॉन्चिंग डेट की जानकारी दी है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि यह स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6100+ प्रोसेसर के साथ आएगा। इसके अलावा पोको ने अभी तक किसी भी फोन के किसी अन्य स्पेसिफिकेशन की जानकारी नहीं दी है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स में स्मार्टफोन के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन्स सामने आ चुके हैं। पोको M6 5G स्मार्टफोन में कंपनी ने 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.74 इंच की IPS LCD डिस्प्ले दे सकती है। डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल सकता है। फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर पैनल में डुअल कैमरा सेटअप दिया, जिसमें प्रायमरी कैमरा 50MP और सेकंडरी कैमरा 2MP का हो सकता है।

Also Read: फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल, 50 लाख जुर्माना

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। पावर बैकअप के लिए फोन में 5000 की बैटरी दी जा सकती है, जो 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G, 3G, 2G, WiFi, NFC, GPS के साथ साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 3.5mm हेडफोन जैक, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और IR ब्लास्टर दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कंपनी पोको M6 5G स्मार्टफोन को ₹9,499 की शुरुआती कीमत में लॉन्च कर सकती है।

