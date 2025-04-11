Knock Knock! Poco F7 Ultra भारत आ रहा है, जानिए कब और कैसे

Poco F7 Ultra के भारत में लॉन्च को लेकर पहले ऐसी अफवाहें थीं कि यह फोन भारत में नहीं आएगा, लेकिन अब कंपनी के CEO हिमांशु टंडन ने एक पोस्ट कर इन अफवाहों को खत्म कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद की एक फोटो शेयर की है जिसमें वो Poco F7 Ultra का पोस्टर पकड़े हुए हैं और फोन को अपने कान पर लगाए हुए दिख रहे हैं।



advertisement

पोस्ट में बस इतना लिखा है: "Knock Knock!!" यानी यह हिंट साफ है कि Poco F7 Ultra भारत में जल्द दस्तक देने वाला है।

Poco F7 भी हो सकता है लॉन्च

Poco F7 को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। इसे भारत की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है, जिसका मतलब है कि कंपनी इसकी लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है। हालांकि Poco F7 Pro की भारत में लॉन्चिंग को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है।

Poco F7 Ultra के फीचर्स (Poco F7 Ultra Features)

ग्लोबल मार्केट में Poco F7 Ultra पहले ही लॉन्च हो चुका है। इसमें 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले है जो 2K रेजोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Vision और HDR10+ को सपोर्ट करता है। स्क्रीन को Poco Shield Glass से प्रोटेक्शन दिया गया है। इस फोन को Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट पर लॉन्च किया गया है, जो कि HyperOS 2 इंटरफेस के साथ Android 15 पर चलता है।

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा (OIS के साथ), 50MP टेलीफोटो लेंस (2.5x ऑप्टिकल जूम के साथ) और 32MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है। वहीं, फ्रंट कैमरा भी 32MP का दिया गया है।

फोन की बैटरी 5,300mAh की है जो 120W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके अलावा फोन में IP68 रेटिंग, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 और UFS 4.1 स्टोरेज जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।

Poco F7 हो सकता है Redmi Turbo 4 Pro का रीब्रांडेड वर्जन

Poco F7 के फीचर्स को लेकर फिलहाल कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यह चीन में लॉन्च होने वाले Redmi Turbo 4 Pro का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। अगर अफवाहें सही हैं, तो इसमें Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट, 1.5K डिस्प्ले, ग्लास बैक और मेटल फ्रेम मिलेगा। इसकी खासियत इसकी बड़ी 7,550mAh बैटरी होगी, जो 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

लॉन्च की तारीख का इंतजार

अभी तक कंपनी ने Poco F7 Ultra और Poco F7 की लॉन्च डेट कन्फर्म नहीं की है, लेकिन टीजर्स और BIS सर्टिफिकेशन इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इन दोनों फोन्स की भारत में एंट्री बहुत जल्दी होने वाली है।