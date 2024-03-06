प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 06 मार्च को कोलकाता में अंडरवाटर मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया।

इसी के साथ, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के लोगों को भी सौगात दी. पीएम मोदी ने बुधवार को दुहाई से मोदीनगर नॉर्थ तक के दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS कॉरिडोर को विस्तार दिया। 17 किमी लंबे अतिरिक्त सेक्शन का उद्घाटन किया।

इतना ही नहीं बल्कि आगरा मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया।

आसानी से ताजमहल घूम सकेंगे पर्यटक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) के अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS कॉरिडोर वाले इस 17 किलोमीटर के सेक्शन के साथ नमो भारत सेवाएं भी

निर्बाध रूप से उपलब्ध होंगी। इसमें साहिबाबाद से मोदीनगर उत्तर तक आठ स्टेशन शामिल होने वाले हैं।

वहीं अगर आगरा मेट्रो की बात करें तो इस प्रायोरिटी कॉरिडोर की मदद से पर्यटक आसानी से ताजमहल और आगरा किले जैसे प्रमुख आकर्षणों तक सीधी मेट्रो से पहुंच सकेंगे।



आगरा मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर में शामिल होंगे ये स्टेशन

आगरा मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर में 6 किमी की दूरी पर छह स्टेशन शामिल हैं।

कॉरिडोर पर शुरुआती तीन एलिवेटेड स्टेशन ताज ईस्ट गेट, शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता और फतेहाबाद रोड स्टेशन हैं,

जबकि ताज महल, आगरा किला और मनकामेश्वर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन हैं।

इस प्रोजेक्ट को 7 दिसंबर, 2020 को शुरू किया गया था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक,

कॉरिडोर के लिए टिकट की कीमत स्टेशनों के बीच यात्रा के लिए ₹10, दो स्टेशनों के लिए ₹20

और तीन से छह स्टेशनों के लिए ₹30 निर्धारित की गई है. इसकी मदद से यात्री आसानी से ताजमहल तक भी मेट्रो से सफर कर सकेंगे।

बता दें कि दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS कॉरिडोर सेक्शन में मुरादनगर, मोदी नगर साउथ और मोदी नगर नॉर्थ तीन स्टेशन शामिल हैं। इसके उद्घाटन से नमो भारत ट्रेन दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS कॉरिडोर पर 34 किलोमीटर के सेक्शन पर बिना किसी रुकावट के चल सकेगी।इसमें साहिबाबाद से मोदीनगर नॉर्थ तक टोटल 8 स्टेशन होंगे. वहीं, नमो भारत ट्रेन इस 34 किमी के सफर को सिर्फ आधा घंटे में पूरा कर लेगी।



पीएम मोदी ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS कॉरिडोर की आधारशिला साल 2019 में रखी थी।

ये कॉरिडोर दिल्ली को मेरठ से जोड़ता है. RRTS के ऐसी प्रणाली है, दिल्ली से मेरठ की दूरी को एक घंटे से भी कम कर देगी।

इस कॉरिडोर से यात्रियों को काफी लाभ होगा, क्योंकि उनका समय बचेगा.