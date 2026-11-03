पुराना Smartphone बदलने की सोच रहे हैं? नया महंगा फोन खरीदना पड़ सकता है बेकार, पहले चेक करें ये 4 चीजें

हर महीने बाजार में नए स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं। कंपनियां बेहतर कैमरा, तेज प्रोसेसर, शानदार डिस्प्ले और नए AI फीचर्स का दावा करती हैं। ऐसे में कई लोग एक-दो साल पुराना फोन बदलकर नया फ्लैगशिप खरीदने की सोचने लगते हैं। लेकिन क्या हर दो-तीन साल में नया स्मार्टफोन खरीदना जरूरी है? अगर आपका मौजूदा फोन ठीक से काम कर रहा है, तो हजारों रुपये खर्च करने की जरूरत शायद नहीं है।

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पुराना स्मार्टफोन भी क्यों हो सकता है बेहतर विकल्प?

आजकल स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी काफी बेहतर हो चुकी है। नए और पुराने फ्लैगशिप मॉडल के बीच कई बार बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। नया प्रोसेसर भले ही टेस्टिंग में ज्यादा तेज निकले, लेकिन वीडियो देखने, सोशल मीडिया चलाने, ऑनलाइन पेमेंट करने या वीडियो कॉल के दौरान आपको शायद ही कोई बड़ा फर्क महसूस हो।

कैमरे के मामले में भी यही बात लागू होती है। नए फोन में बेहतर नाइट फोटोग्राफी और इमेज प्रोसेसिंग मिल सकती है। लेकिन अगर आपका पुराना फोन पहले से अच्छी तस्वीरें ले रहा है, तो सिर्फ कैमरे के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना जरूरी नहीं है।

भारत में अब लंबे समय तक फोन चला रहे लोग

Counterpoint Research और Flipkart की 2026 Smartphone Insights Report के मुताबिक, भारत में लोग अब पहले के मुकाबले ज्यादा समय तक स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। फोन बदलने का औसत समय करीब 3.5 साल से बढ़कर 4 साल हो रहा है।

वहीं, Counterpoint की फरवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में भारत में बिकने के लिए भेजे गए कुल स्मार्टफोन में 30,000 रुपये से ज्यादा कीमत वाले फोन की हिस्सेदारी 22% रही। हालांकि, महंगा फोन खरीदने का मतलब यह नहीं कि उसे जल्दी बदलना भी जरूरी है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

बैटरी खराब है तो क्या नया फोन खरीदें?

अगर फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो रही है या बार-बार चार्ज करना पड़ता है, तो नया फोन खरीदने के बजाय बैटरी बदलवाना सस्ता विकल्प हो सकता है।

Apple के मुताबिक, iPhone 14 और उससे पुराने मॉडल की बैटरी आदर्श परिस्थितियों में 500 फुल चार्ज साइकल के बाद 80% क्षमता बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई है। iPhone 15 और नए मॉडल में यह आंकड़ा 1,000 साइकल है।

कब जरूरी हो जाता है नया स्मार्टफोन खरीदना?

फोन बदलने से पहले सॉफ्टवेयर अपडेट जरूर चेक करें। गूगल अपने Pixel 8 और नए मॉडल के लिए सात साल तक ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी अपडेट देता है। Samsung भी चुनिंदा Galaxy फोन में सात साल तक सिक्योरिटी अपडेट देता है।

अगर फोन को सिक्योरिटी अपडेट मिलना बंद हो गया है, जरूरी ऐप ठीक से नहीं चलते, फोन बार-बार क्रैश होता है या रिपेयरिंग बहुत महंगी पड़ रही है, तो नया फोन खरीदना समझदारी हो सकती है।

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लेकिन अगर फोन ठीक चल रहा है, तो स्टोरेज खाली करके, बैटरी बदलवाकर या खराब पार्ट की मरम्मत करवाकर उसे कुछ साल और इस्तेमाल किया जा सकता है।