PhonePe Technology: अब App की दुनिया में PhonePe मचाएगी तहलका, ऐप डेवलपर्स को किया इनवाइट

PhonePe एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए ऐप स्टोर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। फोनपे के ऐप स्टोर का नाम Indus AppStore होगा। कंपनी ने एंड्रॉयड ऐप डेवलपर्स को अपनी ऐप लिस्ट करने के लिए इनवाइट किया है। इसके जरिए कंपनी एंड्रॉयड ऐप डिस्ट्रिब्युशन में गूगल के दबदबे को चुनौती देना चाहती है। कंपनी ने बयान जारी कर कहा, 'ऐप्स को जल्द ही लॉन्च होने वाले 'मेड-इन-इंडिया' इंडस ऐपस्टोर पर लिस्ट किया जाएगा। यह 12 स्थानीय भाषाओं में होगा, जो पूरी तरह से भारतीय यूजर्स के हिसाब से कस्टमाइज होगा। फोनपे ने कहा कि इंडस डेवलपर प्लेटफार्म पर ऐप लिस्टिंग पहले साल के लिए फ्री होगी। इसके बाद हर साल मामूली फीस ली जाएगी। कंपनी ने अभी यह जानाकारी नहीं दी है कि एक साल के बाद डेवलपर से सालाना कितना फीस लेगी।

कंपनी ने कहा कि ऐप डेवलपर्स से इन ऐप पेमेंट के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म फीस या कमीशन नहीं लिया जाएगा। डेवलपर्स अपनी पसंद के किसी भी पेमेंट गेटवे को अपने ऐप्स में देने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। इंडस ऐपस्टोर के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर और को-फाउंडर Akash Dongre ने कहा, भारत में 2026 तक स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 1 अरब से ज्यादा पहुंचने की उम्मीद है। यह हमें नए जमाने का लोकलाइज्ड एंड्रॉयड ऐप स्टोर बनाने का बड़ा मौका देता है। इतना बड़ा कस्टमर मार्केट होने के बाद भी ऐप डेवलपर्स को हमेशा केवल एक के साथ काम करने के लिए मजबूर किया गया है।