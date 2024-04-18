PhiCommerce ने लॉन्च किया भारत का पहला ओमनीचैनल पेमेंट ऑर्केस्ट्रेटर PHOR

पेमेंट एग्रीगेटर और गेटवे कंपनी फाय कॉमर्स (PhiCommerce) ने भारत का पहला और सबसे व्यापक ओमनीचैनल पेमेंट ऑर्केस्ट्रेटर - पीएचओआर (PHOR) लॉन्च किया है। पेमेंट ऑर्केस्ट्रेटर (पीओपी) एक इंट्रीग्रेटेड प्लेचटफॉर्म है जो कई पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को एक साथ लाता है। यह इनोवेटिव पहल ऑनलाइन, डोरस्टेप और प्वॉ इंट-ऑफ-सेल लेनदेन में उद्यमों के लिए भुगतान की प्रक्रिया को आसान करेगा, पेमेंट फेल होने की दर को कम करेगा, लेनदेन की लागत को कम करेगा और यहां तक कि ग्राहकों को भुगतान के लचीले विकल्प भी प्रदान करेगा। यह भारत में अन्य ऑर्केस्ट्रेशन समाधानों से एक कदम आगे है, जो केवल ऑनलाइन लेनदेन पर केंद्रित हैं।

पेमेंट फेल होने के चलते ग्लोबल अर्थव्यवस्था को सालाना 118 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान होता है, वहीं अपर्याप्त पेमेंट सिस्ट म के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो गई है (लेक्सिजनेक्सिस स्टडी)। पीएचओर (PHOR) का लक्ष्य सभी चैनलों पर पेमेंट एग्रीगेटर्स को बिना रुकावट एक साथ लाकर इस परेशानी का समाधान करना है, जिससे उत्पाद भारत का पहला ओमनी-चैनल पेमेंट ऑर्केस्ट्रेटर बन सके।

पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन प्रोवाइडर

अलग बिजनेस आमतौर पर आधा दर्जन पेमेंट प्रोवाइडर्स, अधिग्रहणकर्ताओं और बैंकों का उपयोग करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन प्रोवाइडर की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा प्रोवाइडर है, जो धोखाधड़ी का पता लगाता है, सभी भुगतान को एक साथ लाता है और भी कई स्मार्ट काम करता है।