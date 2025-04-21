इंडिया में हुई Oppo K13 की एंट्री, कम कीमत में यूजर को मिलेगा धमाकेदार फीचर; जानें Price और Feature

scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीइंडिया में हुई Oppo K13 की एंट्री, कम कीमत में यूजर को मिलेगा धमाकेदार फीचर; जानें Price और Feature

Oppo K13 Price: भारत में Oppo K13 5G लॉन्च हो गया है। इस फोन में शानदार फीचर्स के साथ एआई फीचर्स भी है। आर्टिकल में फोन की कीमत और उसके फीचर्स के बारे में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 21, 2025 16:12 IST
Oppo K13 5G launched in India
Oppo ने आज इंडिया में Oppo K13 5G लॉन्च कर दिया है। यह फोन पहले चीन में लॉन्च हो गया है। कंपनी ने मिड-रेंज सेगमेंट में स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। हैरान की बात है कि यूजर को 20,000 से कम प्राइस में प्रीमियम डिजाइन वाला स्मार्टफोन मिलेगा। जहां फोन का प्रीमियम डिजाइन लोगों को अट्रैक कर रहा है वहीं फोन के फीचर्स (Oppo K13 Features) भी काफी शानदार हैं। 

कितनी है कीमत? (Oppo K13 Price)

Oppo K13 5G दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। इसके 8GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत  ₹17,999 है। वहीं,  8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹19,999 है। कंपनी ने बताया कि अगर कोई कस्टमर बैंक कार्ड्स के जरिये पेमेंट करता है या फिर ओल्ड फोन एक्सचेंज करता है तो उसे 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब है कि डिस्काउंट के बाद फोन की कीमत  ₹16,999 और ₹18,999 हो जाएगी। जो कस्टमर ईएमआई पर फोन खरीदना चाह रहे हैं उनके पास 'NO COST EMI' का ऑप्शन है। 

कस्टमर इस फोन को OPPO e-store और Flipkart से खरीद सकते हैं। इस फोन में Icy Purple और Prism Black कलर ऑप्शन है। बता दें कि फोन की बिक्री 25 अप्रैल 2025 दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। 

कैसा है फोन का डिजाइन (Oppo K13 5G Design)

Oppo K13 5G में स्क्वोवल कैमरा आइलैंड है। इसमें डुअल कैमरा सेटअप किया गया है। फोन का मेटल फिनिश इसे काफी प्रीमियम बनाता हैष वहीं फोन के बैक पैनल में हल्के जियोमेट्रिक डिजाइन हैं। Oppo K13 5G में 6.67 इंच की AMOLED फ्लैट स्क्रीन है। कंपनी का क्लेम है कि Oppo K13 5G की स्क्रीन सुपर स्मूद और सुपर-ब्राइट है। 

Oppo K13 5G फीचर्स (Oppo K13 5G Features)

Oppo K13 5G में TSMC की 4nm तकनीक से बना Snapdragon 6 Gen 4 चिपसेट है। यह फोन ColorOS 15 है। कंपनी का क्लेम है कि इसका प्रोसेसर 29% बेहतर GPU परफॉर्मेंस और 12% कम पावर खपत करता है। यानी कि ज्यादा यूज पर फोन गर्म नहीं होगा और इसकी परफॉर्मेंस स्मूद रहेगी। 

Oppo K13 5G बैटरी (Oppo K13 5G Battery)

Oppo K13 5G में  7,000mAh की बैटरी है। यह स्मार्टफोन 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी ने कहा कि यह फोन 30 मिनट में 62% तक चार्ज हो सकता है। 

Oppo K13 5G कैमरा (Oppo K13 5G Camera)

Oppo K13 5G में डुअल कैमरा है। फोन में 50MP का प्राइमरी सेंसर और 2MP का सेकंडरी कैमरा है। वहीं, फ्रंट कैमरा 16MP का है। Oppo K13 5G में एआई फीचर भी दिए गए हैं। स्मार्टफोन में  AI Eraser, AI Reflection Remover, AI Blur जैसे कई फीचर हैं। इन फीचर के जरिये फोटो क्वालिटी और शानदार होगी। 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 21, 2025