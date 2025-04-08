32MP सेल्फी कैमरा, OLED डिस्प्ले और 80W चार्जिंग – Oppo Find X8s की पूरी जानकारी यहां

Oppo एक बार फिर से फ्लैगशिप स्मार्टफोन की रेस में धांसू एंट्री मारने वाला है। कंपनी 10 अप्रैल को Oppo Find X8 Series को चीन में लॉन्च करने जा रही है, जिसमें तीन फोन शामिल हैं— Find X8s, X8s+ और Find X8 Ultra। लॉन्च से पहले ही Find X8s की जानकारियां TENAA सर्टिफिकेशन पर लीक हो चुकी हैं, जिससे इसके फीचर्स और डिजाइन का काफी कुछ पता चल चुका है।

दमदार प्रोसेसर और डिस्प्ले

Find X8s में मिलेगा 6.32 इंच का OLED डिस्प्ले, जो 1.5K रिजोल्यूशन (2640x1216 pixels) के साथ आएगा। इस फोन में Dimensity 9400 Plus चिपसेट लगाया गया है, जिसकी क्लॉक स्पीड 3.73GHz है – मतलब गेमिंग और हैवी टास्क के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलने वाली है।

कैमरा और बैटरी में फुल पॉवर

कैमरा लवर्स के लिए ये फोन किसी ट्रीट से कम नहीं। इसमें तीन 50MP कैमरे दिए गए हैं — Sony LYT-700 प्राइमरी सेंसर (OIS के साथ), Samsung का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 3.5x जूम वाला पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस। फ्रंट में मिलेगा 32MP का सेल्फी कैमरा।

बैटरी की बात करें तो इसमें होगी 5,700mAh की दमदार बैटरी, जो 80W wired charging और 50W wireless charging को सपोर्ट करेगी। साथ ही, 0809 वाइब्रेशन मोटर और IP68/IP69 रेटिंग इसे और दमदार बनाते हैं।

स्टोरेज, डिजाइन और कलर ऑप्शन्स

Oppo Find X8s कई स्टोरेज ऑप्शन्स जैसे 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+256GB, 16GB+512GB, और 16GB+1TB में आएगा।

फोन का वजन सिर्फ 179 ग्राम है और इसकी मोटाई 7.73mm है। कलर ऑप्शन्स की बात करें तो Moonlight White, Island Blue, Cherry Blossom Pink और Starry Black में यह मौजूद होगा।

क्या हटाया गया है?

इस बार Oppo ने अलर्ट स्लाइडर को हटा कर एक नया Push-type hardware button दिया है, जो अलग फील देगा। फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और IR ब्लास्टर जैसे फीचर्स भी होंगे।