इंसानों की तरह चलेंगे-फिरेंगे OpenAI के रोबोट? सैम ऑल्टमैन ने खोल दिया राज, सामने आई पहली डेमो की टाइमलाइन

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में बड़ा नाम बन चुकी OpenAI अब इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट बनाने की तैयारी कर रही है। ChatGPT बनाने वाली कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन ने पुष्टि की है कि OpenAI ह्यूमनॉइड रोबोट पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि कंपनी अगले साल अपने रोबोट की पहली झलक दिखा सकती है।

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2027 में दिख सकता है OpenAI का पहला रोबोट

सैम ऑल्टमैन ने Sources पॉडकास्ट में कहा कि हमारी दुनिया इंसानों के हिसाब से बनाई गई है। इसलिए इंसानों जैसी बनावट वाले रोबोट ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं।

ऐसे रोबोट दरवाजे खोलने, औजार इस्तेमाल करने और इंसानों के लिए बनाई गई जगहों पर काम करने में सक्षम हो सकते हैं।

ऑल्टमैन ने Fortune से बातचीत में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2027 में कंपनी रोबोट का एक शानदार डेमो दिखा सकेगी। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि आम सड़कों पर ऐसे रोबोट चलते हुए देखने में अभी कुछ और साल लग सकते हैं।

रोबोट की शक्ल नहीं, उसके दिमाग पर ज्यादा फोकस

ऑल्टमैन ने फिलहाल यह नहीं बताया कि OpenAI का रोबोट कैसा दिखेगा या कौन-कौन से काम कर पाएगा।

उनका कहना है कि रोबोट की बाहरी बनावट से ज्यादा जरूरी उसका दिमाग है। यानी कंपनी ऐसी AI तकनीक विकसित करने पर जोर दे रही है, जिससे रोबोट आसपास की चीजों को समझ सके और सही फैसले लेकर काम कर सके।

ह्यूमनॉइड रोबोट में हाथ, पैर और उंगलियों के साथ कैमरे और सेंसर होते हैं। AI की मदद से ये रोबोट आसपास की जानकारी समझकर अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं।

रोबोट बनाने के लिए OpenAI की तैयारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, OpenAI ने पिछले साल रोबोटिक्स से जुड़ी रिसर्च के लिए एक लैब बनाई थी।

कंपनी में रोबोटिक्स से जुड़ी 27 नौकरियों के पद भी बताए गए हैं। इनमें रोबोट की गतिविधियों को नियंत्रित करने, उसके व्यवहार और बड़े पैमाने पर उत्पादन से जुड़े काम शामिल हैं।

इससे पहले OpenAI ने Dactyl नाम का प्रोजेक्ट भी तैयार किया था, जिसमें रोबोटिक हाथ को चीजें पकड़ने और रूबिक्स क्यूब हल करने की ट्रेनिंग दी गई थी।

Tesla और चीन की कंपनियों से मिलेगी टक्कर

ह्यूमनॉइड रोबोट के क्षेत्र में पहले से कई कंपनियां काम कर रही हैं। एलन मस्क की Tesla अपना Optimus रोबोट विकसित कर रही है।

वहीं, चीन की Unitree और Xpeng जैसी कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

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फिलहाल OpenAI का ह्यूमनॉइड रोबोट शुरुआती विकास के दौर में माना जा रहा है। 2027 में डेमो दिखाने की बात एक संभावित समयसीमा है, कंपनी ने अभी लॉन्च की पक्की तारीख घोषित नहीं की है।