इंसानों की तरह चलेंगे-फिरेंगे OpenAI के रोबोट? सैम ऑल्टमैन ने खोल दिया राज, सामने आई पहली डेमो की टाइमलाइन
ChatGPT से दुनिया में AI की पहचान बदलने वाली OpenAI अब एक और बड़ी तैयारी में जुट गई है। कंपनी इंसानों जैसे दिखने और काम करने वाले रोबोट विकसित कर रही है। CEO सैम ऑल्टमैन ने पहली बार इनके डेमो की संभावित टाइमलाइन को लेकर संकेत दिया है। आखिर कब सामने आएगा OpenAI का रोबोट और इसमें क्या खास हो सकता है? जानिए पूरी डिटेल।
In Short
- ChatGPT बनाने वाली OpenAI इंसानों जैसे रोबोट विकसित कर रही है।
- सैम ऑल्टमैन ने 2027 में पहला डेमो दिखाने की उम्मीद जताई।
- रोबोट की बनावट से ज्यादा उसके AI दिमाग पर कंपनी का फोकस।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में बड़ा नाम बन चुकी OpenAI अब इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट बनाने की तैयारी कर रही है। ChatGPT बनाने वाली कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन ने पुष्टि की है कि OpenAI ह्यूमनॉइड रोबोट पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि कंपनी अगले साल अपने रोबोट की पहली झलक दिखा सकती है।
2027 में दिख सकता है OpenAI का पहला रोबोट
सैम ऑल्टमैन ने Sources पॉडकास्ट में कहा कि हमारी दुनिया इंसानों के हिसाब से बनाई गई है। इसलिए इंसानों जैसी बनावट वाले रोबोट ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं।
ऐसे रोबोट दरवाजे खोलने, औजार इस्तेमाल करने और इंसानों के लिए बनाई गई जगहों पर काम करने में सक्षम हो सकते हैं।
ऑल्टमैन ने Fortune से बातचीत में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2027 में कंपनी रोबोट का एक शानदार डेमो दिखा सकेगी। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि आम सड़कों पर ऐसे रोबोट चलते हुए देखने में अभी कुछ और साल लग सकते हैं।
रोबोट की शक्ल नहीं, उसके दिमाग पर ज्यादा फोकस
ऑल्टमैन ने फिलहाल यह नहीं बताया कि OpenAI का रोबोट कैसा दिखेगा या कौन-कौन से काम कर पाएगा।
उनका कहना है कि रोबोट की बाहरी बनावट से ज्यादा जरूरी उसका दिमाग है। यानी कंपनी ऐसी AI तकनीक विकसित करने पर जोर दे रही है, जिससे रोबोट आसपास की चीजों को समझ सके और सही फैसले लेकर काम कर सके।
ह्यूमनॉइड रोबोट में हाथ, पैर और उंगलियों के साथ कैमरे और सेंसर होते हैं। AI की मदद से ये रोबोट आसपास की जानकारी समझकर अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं।
रोबोट बनाने के लिए OpenAI की तैयारी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, OpenAI ने पिछले साल रोबोटिक्स से जुड़ी रिसर्च के लिए एक लैब बनाई थी।
कंपनी में रोबोटिक्स से जुड़ी 27 नौकरियों के पद भी बताए गए हैं। इनमें रोबोट की गतिविधियों को नियंत्रित करने, उसके व्यवहार और बड़े पैमाने पर उत्पादन से जुड़े काम शामिल हैं।
इससे पहले OpenAI ने Dactyl नाम का प्रोजेक्ट भी तैयार किया था, जिसमें रोबोटिक हाथ को चीजें पकड़ने और रूबिक्स क्यूब हल करने की ट्रेनिंग दी गई थी।
Tesla और चीन की कंपनियों से मिलेगी टक्कर
ह्यूमनॉइड रोबोट के क्षेत्र में पहले से कई कंपनियां काम कर रही हैं। एलन मस्क की Tesla अपना Optimus रोबोट विकसित कर रही है।
वहीं, चीन की Unitree और Xpeng जैसी कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं।
फिलहाल OpenAI का ह्यूमनॉइड रोबोट शुरुआती विकास के दौर में माना जा रहा है। 2027 में डेमो दिखाने की बात एक संभावित समयसीमा है, कंपनी ने अभी लॉन्च की पक्की तारीख घोषित नहीं की है।