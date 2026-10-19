क्या म्यूचुअल फंड से बन सकते हैं अमीर? जानिए कैसे छोटी-छोटी SIP से तैयार होगी बड़ी पूंजी

अगर आप अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए न तो बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है और न ही शेयर बाजार का एक्सपर्ट होना जरूरी है। बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Flexi Capital के मैनेजिंग डायरेक्टर नासिर सलीम ने कहा कि छोटी-छोटी रकम का नियमित निवेश भी लंबे समय में बड़ी पूंजी बनाने में मदद कर सकता है। म्यूचुअल फंड आम निवेशकों को भारत की आर्थिक तरक्की का फायदा उठाने का मौका देते हैं।

advertisement

लंबी अवधि में पैसा बनाने का आसान रास्ता

नासिर सलीम के मुताबिक, म्यूचुअल फंड आज के समय में आम निवेशकों के लिए संपत्ति बनाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि निवेशकों का पैसा किसी एक शेयर या बॉन्ड में लगाने के बजाय अलग-अलग एसेट्स में निवेश किया जाता है।

इससे निवेश का जोखिम अलग-अलग जगह बंट जाता है। खासकर उन लोगों के लिए यह फायदेमंद हो सकता है, जिन्हें शेयर बाजार की ज्यादा जानकारी नहीं है या जो खुद शेयर चुनने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। म्यूचुअल फंड में निवेश से जुड़े फैसले प्रोफेशनल फंड मैनेजर लेते हैं।

सिर्फ 100 या 500 रुपये से भी कर सकते हैं शुरुआत

म्यूचुअल फंड की एक बड़ी खासियत यह है कि निवेश शुरू करने के लिए मोटी रकम की जरूरत नहीं होती। नासिर सलीम के मुताबिक, निवेशक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने सिर्फ 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। कुछ योजनाओं में तो 100 रुपये से भी निवेश संभव है।

इसका मतलब है कि नौकरी की शुरुआत करने वाले युवा या सीमित आमदनी वाले लोग भी निवेश कर सकते हैं। सलीम के मुताबिक, बड़ी रकम एक साथ लगाने के बजाय नियमित रूप से छोटी रकम निवेश करना और लंबे समय तक धैर्य बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है।

SEBI की निगरानी से निवेशकों को भरोसा

नासिर सलीम ने म्यूचुअल फंड में पारदर्शिता और नियामकीय व्यवस्था को भी इसकी बड़ी ताकत बताया। म्यूचुअल फंड SEBI के नियामकीय दायरे में काम करते हैं। वहीं, AMFI की भी उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका है।

नियमों, जरूरी खुलासों और अनुपालन व्यवस्था से निवेशकों का भरोसा मजबूत होता है। इससे आम लोगों के लिए निवेश की प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनती है।

रातोंरात अमीर नहीं बनाएगा म्यूचुअल फंड

नासिर सलीम का कहना है कि म्यूचुअल फंड के जरिए निवेशक बिना शेयर बाजार के विशेषज्ञ बने भारत की लंबी अवधि की आर्थिक तरक्की में भागीदार बन सकते हैं।

हालांकि, उन्होंने साफ किया कि म्यूचुअल फंड किसी को रातोंरात अमीर नहीं बना सकते। लेकिन नियमित निवेश, धैर्य और लंबे समय तक निवेश बनाए रखने से आने वाले दशकों में बड़ी पूंजी तैयार करने का यह एक भरोसेमंद तरीका हो सकता है।