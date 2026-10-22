OnePlus ला रहा 10000mAh बैटरी वाला पावरफुल फोन! 200MP कैमरा और 185Hz डिस्प्ले की भी चर्चा

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी OnePlus जल्द ही अपना नया स्मार्टफोन OnePlus Turbo 7 Pro लॉन्च कर सकती है। यह फोन खासतौर पर गेमिंग और दमदार परफॉर्मेंस पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा सकता है। लॉन्च से पहले ही फोन के कई फीचर्स लीक हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा, 10000mAh की बड़ी बैटरी और 185Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

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इस साल के आखिर तक हो सकता है लॉन्च

मीडिया रिपोर्ट्स में एक टिप्स्टर के हवाले से दावा किया गया है कि OnePlus अपनी नई Turbo Pro सीरीज पर काम कर रहा है। इस सीरीज का OnePlus Turbo 7 Pro स्मार्टफोन साल 2026 के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इस फोन में गेमिंग और फोटोग्राफी दोनों पर खास ध्यान दे सकती है। हालांकि, इसकी लॉन्च डेट और कीमत को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

OnePlus Turbo 7 Pro में मिल सकता है 185Hz डिस्प्ले

लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, OnePlus Turbo 7 Pro में 6.78 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया जा सकता है। यह 1.5K रेजोल्यूशन और 185Hz रिफ्रेश रेट के साथ आ सकता है।

फोन में 3nm SM8845 Pro प्रोसेसर इस्तेमाल किए जाने की भी चर्चा है। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी इस स्मार्टफोन को बेहतर परफॉर्मेंस देने के मकसद से तैयार कर रही है।

हालांकि, डिस्प्ले और प्रोसेसर से जुड़ी ये जानकारियां फिलहाल लीक्स पर आधारित हैं।

200MP कैमरा और 10000mAh की बड़ी बैटरी

फोटोग्राफी के लिए OnePlus Turbo 7 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है। इसका प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल का हो सकता है।

हालांकि, बाकी दो कैमरा सेंसर के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

इसके अलावा फोन में 10000mAh की बड़ी बैटरी मिलने का दावा किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है, तो यह फोन की प्रमुख खूबियों में से एक होगी।

गेमिंग के लिए मिल सकती है खास कूलिंग एक्सेसरी

OnePlus Turbo 7 Pro को गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स के लिए भी खास बनाया जा सकता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इस फोन के लिए एक्सटर्नल कूलिंग फैन एक्सेसरी भी उपलब्ध करा सकती है। इसका मकसद भारी गेमिंग के दौरान फोन को ठंडा रखने में मदद करना होगा।

iQOO Z12 Turbo से हो सकता है मुकाबला

OnePlus Turbo 7 Pro का मुकाबला आने वाले समय में iQOO Z12 Turbo से हो सकता है।

लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों स्मार्टफोन में एक जैसे चिपसेट और इनबिल्ट कूलिंग सिस्टम मिलने की संभावना है।

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फिलहाल OnePlus ने Turbo 7 Pro के स्पेसिफिकेशन्स और लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि कंपनी इस स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर सकती है।