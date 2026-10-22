सोनिया गांधी ने किया Instagram पर डेब्यू! पहली ही पोस्ट में दिखाई अपनी नई किताब की झलक

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) पर डेब्यू किया। उन्होंने अपनी पहली पोस्ट में अपनी आने वाली किताब 'Belonging: A Journey of Love' की झलक दिखाई। सोनिया गांधी ने इस किताब को प्यार, जिम्मेदारी, अपनों को खोने और जीवन में अपनी जगह तलाशने की कहानी बताया है। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वह अपनी किताब की पहली कॉपी लेती नजर आ रही हैं।

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इंस्टाग्राम पर पहली पोस्ट में क्या बोलीं सोनिया गांधी?

सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर अपनी पहली पोस्ट में किताब का परिचय देते हुए खुशी जाहिर की।

उन्होंने लिखा, 'सभी को नमस्कार, मैं आप सभी के साथ यह खास पल साझा करते हुए बेहद आभारी हूं। यह मेरी किताब Belonging: A Journey of Love की पहली झलक है।'

उन्होंने आगे कहा कि यह किताब प्यार, कर्तव्य, अपनों को खोने और जीवन में अपनी जगह तलाशने की कहानी है। सोनिया गांधी ने कहा कि वह इस कहानी को सभी के साथ साझा करने के लिए उत्सुक हैं।

प्रियंका गांधी के साथ मिठाई बांटती दिखीं सोनिया गांधी

सोनिया गांधी ने अपनी पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें वह अपनी आने वाली किताब की पहली प्रतियां प्राप्त करती दिखाई दे रही हैं।

इस खास मौके पर उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ मौजूद थीं। वीडियो में सोनिया गांधी अपनी बेटी के साथ मिठाई बांटती नजर आती हैं।

किताब को देखते हुए सोनिया गांधी यह भी बताती हैं कि इसमें काफी तस्वीरें शामिल की गई हैं।

10 नवंबर को भारत में प्रकाशित होगी किताब

सोनिया गांधी की आत्मकथा 'Belonging: A Journey of Love' को भारत में हार्पर कॉलिन्स इंडिया (HarperCollins India) प्रकाशित करेगा।

पिछले महीने प्रकाशन कंपनी ने घोषणा की थी कि यह किताब 10 नवंबर को भारत में प्रकाशित होगी।

हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने अपने बयान में इसे लंबे समय से इंतजार की जा रही राजनीतिक आत्मकथाओं में से एक बताया था।

प्रकाशक के मुताबिक, यह किताब प्यार, पहचान, जिम्मेदारी और अपनेपन की एक निजी कहानी है। इसमें भारत की यात्रा को अंदर से देखने का एक खास नजरिया भी मिलेगा।

किताब के प्रकाशन को लेकर क्यों हुआ था विवाद?

सोनिया गांधी की इस किताब के भारतीय प्रकाशन को लेकर पहले विवाद भी सामने आया था।

शुरुआत में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (Penguin Random House India) इसे प्रकाशित करने की तैयारी में था। हालांकि, बाद में कंपनी ने साफ कर दिया कि वह भारत में इस किताब का प्रकाशन नहीं करेगी।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, किताब की पांडुलिपि में संपादकीय बदलावों को लेकर प्रकाशक और लेखिका के प्रतिनिधियों के बीच मतभेद सामने आए थे।

इस विवाद के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं ने सरकारी दबाव और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े सवाल उठाए थे।

कुछ नेताओं ने आरोप लगाया था कि पेंगुइन इंडिया पर किताब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और मोदी सरकार के दौरान भारतीय क्षेत्र पर चीन के कब्जे से जुड़े हिस्से हटाने का दबाव था।

इन विवादों के बाद हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने किताब को भारत में प्रकाशित करने की जिम्मेदारी संभाली।