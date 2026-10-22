अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर बढ़ी फैंस की चिंता! डॉक्टरों ने दी आराम की सलाह
अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर फैंस की चिंता बढ़ गई है. 84 साल के महानायक ने अचानक सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का ऐलान किया है. उन्होंने फैंस से माफी मांगते हुए आराम करने की बात कही है. आखिर क्या हुआ अमिताभ बच्चन को और क्यों लेना पड़ा ब्रेक? जानिए पूरी खबर.
In Short
- अमिताभ बच्चन ने सेहत के चलते सोशल मीडिया से लिया ब्रेक, कुछ दिनों तक आराम करने की मिली सलाह.
- KBC 18 की शूटिंग के दौरान फिसलने से अमिताभ के घुटने में लगी थी चोट, खड़े होने में हो रही थी परेशानी.
- अमिताभ ने आराम की वजह साफ नहीं की, घुटने की चोट से ब्रेक का संबंध होने की भी पुष्टि नहीं.
Amitabh Bachchan Health Update: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर उनके फैंस परेशान हैं. 84 साल के एक्टर ने कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना ली है. अमिताभ अक्सर अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया के जरिए फैंस से जुड़े रहते हैं. लेकिन अब उन्होंने कुछ समय तक कुछ भी पोस्ट नहीं करने का फैसला किया है. आखिर अमिताभ ने अचानक ब्रेक क्यों लिया और उनकी सेहत को लेकर क्या जानकारी सामने आई है? आइए जानते हैं.
सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मांगी माफी
अमिताभ बच्चन ने बुधवार, 21 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने अपने फैंस से माफी मांगते हुए बताया कि उन्हें कुछ दिनों तक आराम करने और ठीक होने की सलाह दी गई है.
उन्होंने लिखा कि वह माफी चाहते हैं और फिलहाल कुछ भी लिखने की स्थिति में नहीं हैं. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें आराम करने की सलाह किस वजह से दी गई है. उनके इस पोस्ट के बाद फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंता जता रहे हैं.
ब्लॉग पर भी दी थी आराम करने की जानकारी
X पर पोस्ट करने से एक दिन पहले अमिताभ बच्चन ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग पर भी इसी तरह की जानकारी दी थी. दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने बताया था कि उन्हें आराम करने के सख्त निर्देश मिले हैं.
इस दौरान उन्हें लोगों से बातचीत भी कम करने के लिए कहा गया है. अमिताभ ने उम्मीद जताई कि वह जल्द ही ठीक होकर दोबारा अपने फैंस से जुड़ सकेंगे.
KBC 18 की शूटिंग के दौरान लगी थी चोट
अमिताभ बच्चन के ब्रेक लेने की खबर ऐसे समय आई है, जब हाल ही में उनके घुटने में चोट लगने की जानकारी सामने आई थी.इसी महीने उन्होंने 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के दर्शकों को बताया था कि शूटिंग के दौरान उनका पैर फिसल गया था, जिससे उनके घुटने में चोट लग गई थी.
चोट के कारण उन्हें शो के शुरुआती हिस्से में बैठकर बात करनी पड़ी थी. उन्होंने बताया था कि खड़े होने में परेशानी हो रही थी. हालांकि, उस समय अमिताभ ने साफ किया था कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं है.
फिलहाल यह साफ नहीं है कि सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की वजह वही चोट है या कोई दूसरी परेशानी. अमिताभ ने भी दोनों बातों के बीच किसी संबंध की पुष्टि नहीं की है.
84 साल की उम्र में भी लगातार कर रहे काम
अमिताभ बच्चन आज भी फिल्मों और टेलीविजन पर एक्टिव हैं. वह इस समय लोकप्रिय क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के 18वें सीजन को होस्ट कर रहे हैं.इसके अलावा वह नाग अश्विन के निर्देशन में बनने वाली फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से भी जुड़े हैं. इस फिल्म में प्रभास और कमल हासन भी शामिल हैं.साल 2024 में रिलीज हुई 'कल्कि 2898 एडी' में अमिताभ ने अश्वत्थामा का किरदार निभाया था. फिलहाल उनके फैंस को उनकी अगली हेल्थ अपडेट का इंतजार है.