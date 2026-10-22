दिलजीत दोसांझ का दिल्ली कॉन्सर्ट होगा या नहीं? 30 अक्टूबर के शो से पहले पुलिस के फैसले ने बढ़ाई टेंशन

Diljit Dosanjh Delhi Concert: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है. 30 अक्टूबर को होने वाले इस शो को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं. दिलजीत का यह कॉन्सर्ट उनके 'Aura India Tour' का हिस्सा है. पहले इस शो की तारीख बदली गई थी और अब पुलिस की परमिशन को लेकर नया मामला सामने आया है. आइए जानते हैं कि पुलिस ने क्या फैसला लिया है और इसकी वजह क्या है.

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दिल्ली पुलिस ने कॉन्सर्ट की परमिशन देने से किया इनकार

दिल्ली पुलिस ने दिलजीत दोसांझ के 30 अक्टूबर को होने वाले कॉन्सर्ट को परमिशन देने से इनकार कर दिया है. यह शो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होना था. साउथ डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) के ऑफिस से जारी लेटर के मुताबिक, कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स ने कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आवेदन दिया था. लेकिन आवेदन की जांच करने के बाद पुलिस ने सुरक्षा कारणों से इसकी मंजूरी नहीं दी.

आखिर पुलिस ने क्यों नहीं दी परमिशन?

पुलिस ने अपने फैसले के पीछे सुरक्षा से जुड़ी खास जानकारियों और कानून-व्यवस्था की स्थिति को वजह बताया है. पुलिस के मुताबिक, इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले से कई जिम्मेदारियां हैं. इसके अलावा पुलिस को कुछ संभावित खतरों से जुड़े इनपुट भी मिले हैं. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कॉन्सर्ट की परमिशन रोक दी गई है.

पहले 1 नवंबर को होना था दिलजीत का शो

दिलजीत दोसांझ का दिल्ली कॉन्सर्ट पहले 1 नवंबर को होने वाला था. हालांकि, पंजाब से राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने इस तारीख को बदलने की अपील की थी. दरअसल, 1 नवंबर का दिन 1984 के सिख विरोधी दंगों की बरसी से जुड़ा है. यह दिन दंगों में प्रभावित हुए परिवारों और पीड़ितों के लिए काफी मायने रखता है. इसी वजह से सांसद ने कॉन्सर्ट की तारीख बदलने का अनुरोध किया था.

अपील के बाद 30 अक्टूबर तय हुई थी तारीख

सांसद की अपील के बाद कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स ने कार्यक्रम की तारीख बदल दी थी. पहले 1 नवंबर को होने वाला शो अब 30 अक्टूबर के लिए तय किया गया था. तारीख बदलने के बाद फैंस इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे. लेकिन शो से कुछ दिन पहले ही पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं मिलने के कारण इसकी तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं.

अब टिकट खरीदने वाले फैंस का क्या होगा?

फिलहाल यह साफ नहीं है कि 30 अक्टूबर का कॉन्सर्ट रद्द होगा, आगे बढ़ाया जाएगा या इसके लिए कोई दूसरा इंतजाम किया जाएगा. ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से पुलिस के फैसले पर प्रतिक्रिया और टिकट खरीदने वाले लोगों के लिए आगे की व्यवस्था की जानकारी का इंतजार है. ऐसे में फैंस को आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना होगा.

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कई शहरों में होने वाला है Aura India Tour

दिलजीत दोसांझ की भारत के साथ विदेशों में भी बड़ी फैन फॉलोइंग है. उनका 'Aura India Tour' देश के कई शहरों में लाइव परफॉर्मेंस के लिए प्लान किया गया है. दिल्ली का कॉन्सर्ट भी इसी टूर का हिस्सा है. हालांकि, पुलिस के ताजा फैसले के बाद दिल्ली में होने वाले शो को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.