पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में ₹5 लाख जमा करने पर मिलेगा शानदार ब्याज! जानें 3 साल में कितनी बनेगी रकम

अगर आप अपनी बचत को ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं, जहां शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव का असर न पड़े और तय ब्याज भी मिले, तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम आपके काम आ सकती है। इसे पोस्ट ऑफिस एफडी भी कहा जाता है। इस स्कीम में आप 1, 2, 3 या 5 साल के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसमें ₹5 लाख लगाने पर 3 साल बाद कितनी रकम मिलेगी।

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पोस्ट ऑफिस FD पर कितना मिल रहा ब्याज?

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में अलग-अलग अवधि के लिए ब्याज दरें भी अलग हैं। बताई गई दरों के मुताबिक, एक साल की एफडी पर 6.90%, दो साल पर 7%, तीन साल पर 7.10% और पांच साल की एफडी पर 7.50% सालाना ब्याज मिलता है। हालांकि, सरकार समय-समय पर इन दरों में बदलाव कर सकती है।

₹5 लाख जमा करने पर कितना मिलेगा रिटर्न?

अगर आप पोस्ट ऑफिस की तीन साल वाली एफडी में एकमुश्त ₹5 लाख जमा करते हैं, तो 7.10% सालाना ब्याज दर के हिसाब से मैच्योरिटी पर करीब ₹6,18,304 मिलेंगे। इसमें आपकी जमा रकम ₹5 लाख होगी, जबकि लगभग ₹1,18,304 ब्याज के रूप में मिलेंगे। यानी तीन साल में आपकी बचत में करीब ₹1.18 लाख की बढ़ोतरी हो सकती है।

कैसे मिलता है ब्याज?

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में ब्याज की गणना तिमाही कंपाउंडिंग के आधार पर की जाती है, लेकिन ब्याज का भुगतान सालाना होता है। इस स्कीम में कम से कम ₹1,000 से खाता खुलवाया जा सकता है। वहीं, अधिकतम निवेश की कोई सीमा तय नहीं है।

क्या पोस्ट ऑफिस FD में पैसा सुरक्षित है?

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं में शामिल है। इसमें जमा रकम को सरकारी समर्थन मिलता है। इस स्कीम में शेयर बाजार जैसा जोखिम नहीं होता और निवेश के समय ब्याज दर तय रहती है। हालांकि, समय से पहले पैसा निकालने पर लागू नियमों को समझना जरूरी है।

क्या टैक्स में भी मिलेगी छूट?

पोस्ट ऑफिस की पांच साल वाली टाइम डिपॉजिट में पात्र निवेश पर धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स कटौती का फायदा मिल सकता है। हालांकि, तीन साल वाली एफडी में यह सुविधा नहीं मिलती। टैक्स लाभ आपकी चुनी गई टैक्स व्यवस्था और लागू नियमों पर निर्भर करता है।

मैच्योरिटी के बाद क्या होगा?

पोस्ट ऑफिस एफडी को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कराया जा सकता है। मैच्योरिटी के बाद नियमों के मुताबिक इसे आगे बढ़ाने का विकल्प भी मिल सकता है। निवेश करने से पहले ब्याज दर, टैक्स नियम और समय से पहले निकासी की शर्तों की पुष्टि जरूर कर लें।