दिवाली पार्टी के लिए बेस्ट स्पीकर्स! JBL, Sony और boAt के ये 6 मॉडल बनाएंगे जश्न को खास

दिवाली पर दोस्तों और परिवार के साथ पार्टी करने का मजा तब और बढ़ जाता है, जब शानदार म्यूजिक और कराओके का साथ मिले। अगर आप इस दिवाली किसी को खास गिफ्ट देने की सोच रहे हैं, तो पार्टी स्पीकर अच्छा विकल्प हो सकता है। JBL, Sony और boAt ने इस साल भारतीय बाजार में कई नए पार्टी स्पीकर पेश किए हैं। इनमें दमदार साउंड, शानदार बेस, रंग-बिरंगी लाइट्स और कराओके जैसे फीचर्स मिलते हैं।

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JBL PartyBox 130: घर की पार्टी के लिए शानदार विकल्प

JBL PartyBox 130 छोटे और मध्यम आकार के हाउस पार्टी के लिए अच्छा विकल्प है। इसमें 200W RMS साउंड आउटपुट और म्यूजिक के साथ बदलने वाली लाइट्स मिलती हैं। कंपनी के मुताबिक, इसकी बैटरी 15 घंटे तक चल सकती है। सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर 80 मिनट तक म्यूजिक सुना जा सकता है। इसमें दो माइक्रोफोन और गिटार कनेक्ट करने की सुविधा है। इसकी कीमत ₹39,999 है।

JBL PartyBox 520: बड़ी पार्टी के लिए दमदार साउंड

अगर दिवाली पार्टी बड़े हॉल, छत या खुले स्थान पर हो रही है, तो JBL PartyBox 520 बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें 400W RMS आउटपुट और AI Sound Boost टेक्नोलॉजी मिलती है। इसकी बैटरी 15 घंटे तक चलने का दावा है। इसमें पहिए और टेलीस्कोपिक हैंडल भी दिए गए हैं। इसकी कीमत ₹64,999 है।

Sony ULT TOWER 5: बेस पसंद करने वालों के लिए

Sony ULT TOWER 5 उन लोगों के लिए है, जिन्हें तेज बेस वाला म्यूजिक पसंद है। इसमें अलग-अलग बेस मोड, पार्टी लाइटिंग और माइक्रोफोन कनेक्टिविटी मिलती है। कंपनी 20 घंटे तक बैटरी बैकअप का दावा करती है। इसमें IPX4 वाटर रेजिस्टेंस भी है। इसकी घोषित बेस्ट-बाय कीमत ₹32,990 है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

Sony ULT TOWER 7: लंबी पार्टी के लिए

Sony ULT TOWER 7 में 420W साउंड आउटपुट मिलता है। इसमें कराओके, पार्टी लाइटिंग और DJ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स हैं। कंपनी के मुताबिक, इसकी बैटरी 30 घंटे तक चल सकती है। इसे आसानी से इधर-उधर ले जाने के लिए पहिए दिए गए हैं। इसकी घोषित बेस्ट-बाय कीमत ₹49,990 है।

boAt PartyPal 650: कराओके के शौकीनों के लिए

boAt PartyPal 650 में 300W RMS आउटपुट और दो UHF वायरलेस माइक्रोफोन मिलते हैं। इसमें RGB लाइटिंग, DJ ट्रैक और कराओके ट्यूनिंग जैसे फीचर्स मौजूद हैं। कंपनी 60 फीसदी वॉल्यूम पर पांच घंटे तक बैटरी चलने का दावा करती है। इसकी लिस्टेड कीमत ₹26,499 है।

boAt PartyPal 600 Plus: कम बजट में पार्टी स्पीकर

boAt PartyPal 600 Plus में 240W RMS साउंड और दो वायरलेस माइक्रोफोन मिलते हैं। इसमें RGB लाइटिंग, Bass Drop इफेक्ट और कराओके फीचर्स हैं। कंपनी के मुताबिक, 60 फीसदी वॉल्यूम पर छह घंटे तक म्यूजिक चल सकता है। इसकी लिस्टेड कीमत ₹20,999 है।

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कौन सा स्पीकर खरीदना बेहतर?

बड़ी पार्टियों के लिए JBL PartyBox 520 और Sony ULT TOWER 7 अच्छे विकल्प हैं। घर की पार्टी के लिए JBL PartyBox 130 और बेस पसंद करने वालों के लिए Sony ULT TOWER 5 पर विचार किया जा सकता है। वहीं, कराओके पसंद करने वालों के लिए boAt के दोनों मॉडल उपयोगी हैं। खरीदने से पहले मौजूदा कीमत और उपलब्धता जरूर जांच लें।