भारत में लग्जरी घरों का बढ़ा क्रेज! मुंबई से गुरुग्राम तक अरबों की डील, किसने कितने में खरीदा घर?

भारत में लग्जरी घरों की कीमतें नए रिकॉर्ड बना रही हैं। मुंबई से लेकर गुरुग्राम तक बड़े कारोबारी, निवेशक और उद्योगपति आलीशान घर खरीदने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। साल 2026 में अब तक कई ऐसी प्रॉपर्टी डील सामने आई हैं, जिनकी कीमत 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। इनमें मुंबई के समुद्र किनारे बने शानदार अपार्टमेंट से लेकर गुरुग्राम के महंगे पेंटहाउस तक शामिल हैं। आइए देखते हैं इस साल की कुछ सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डील्स।

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दिनेश ठक्कर ने ₹711 करोड़ में खरीदी पूरी इमारत

एंजेल वन के संस्थापक, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश ठक्कर ने मुंबई के जुहू इलाके में करीब ₹711 करोड़ में एक पूरी रिहायशी इमारत खरीदने का समझौता किया है। यह इमारत एम्बेसी डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट 'एम्बेसी टेराजा' में स्थित है।

रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने इस सौदे के लिए ठक्कर के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस इमारत में ग्राउंड फ्लोर के अलावा सात मंजिलें हैं। इसका RERA कारपेट एरिया करीब 63,000 वर्ग फुट है। इस हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमत लगभग ₹1.13 लाख प्रति वर्ग फुट बैठती है।

तान्या दुबाश से जुड़ी ₹294 करोड़ की डील

मुंबई के वर्ली इलाके में भी एक बड़ी प्रॉपर्टी डील सामने आई है। यहां नमन ज़ैना प्रोजेक्ट में तान्या दुबाश और शौला रियल एस्टेट्स से जुड़े दो अपार्टमेंट की खरीद ₹294 करोड़ से ज्यादा की है।

वर्ली मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में शामिल है। यहां समुद्र के शानदार नजारे वाले बड़े अपार्टमेंट और निजी सुविधाएं अमीर खरीदारों को आकर्षित करती हैं।

मानव सरदाना ने ₹271 करोड़ में खरीदा पेंटहाउस

गुरुग्राम में उद्यमी मानव सरदाना ने DLF के अल्ट्रा-लग्जरी प्रोजेक्ट 'द डहलियाज' में करीब ₹271 करोड़ का पेंटहाउस खरीदा है।

इस पेंटहाउस का सुपर एरिया करीब 17,200 वर्ग फुट और कारपेट एरिया लगभग 10,500 वर्ग फुट है। सुपर एरिया के हिसाब से इसकी कीमत करीब ₹1.58 लाख प्रति वर्ग फुट और कारपेट एरिया के हिसाब से लगभग ₹2.6 लाख प्रति वर्ग फुट है।

यह देश की सबसे महंगी सिंगल रिहायशी यूनिट डील्स में से एक मानी जा रही है।

मधुसूदन केला ने ₹121 करोड़ में खरीदा अपार्टमेंट

दिग्गज निवेशक मधुसूदन केला ने भी गुरुग्राम के DLF 'द डहलियाज' प्रोजेक्ट में करीब ₹121 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदा है।

यह सौदा भी 2026 की बड़ी लग्जरी प्रॉपर्टी डील्स में शामिल है। इन महंगे सौदों से साफ है कि गुरुग्राम में भी लग्जरी घरों की मांग बढ़ रही है। यहां अमीर खरीदार शानदार लोकेशन, निजी सुविधाओं और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं।