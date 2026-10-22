Xiaomi की दिवाली सेल में 50% तक डिस्काउंट! स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एक्सेसरीज पर मिल रहे बंपर ऑफर

अगर आप दिवाली के मौके पर नया स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट टीवी या एयर प्यूरिफायर खरीदने की सोच रहे हैं, तो Xiaomi की दिवाली सेल आपके काम आ सकती है। कंपनी के प्लेटफॉर्म पर 'Diwali With Xiaomi' सेल चल रही है, जिसमें कई प्रोडक्ट्स पर 50 फीसदी तक की छूट मिल रही है। इस सेल में महंगे फ्लैगशिप स्मार्टफोन से लेकर बजट फोन और स्मार्ट टीवी तक शामिल हैं। इसके अलावा बैंक ऑफर्स का फायदा उठाकर ग्राहक और भी पैसे बचा सकते हैं।

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Xiaomi 17 Ultra पर ₹50,000 तक की बचत

Xiaomi की दिवाली सेल में सबसे बड़ा ऑफर कंपनी के फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi 17 Ultra पर मिल रहा है। इस फोन की शुरुआती कीमत ₹1,69,999 दिखाई गई है, लेकिन सेल के दौरान इसे ₹1,19,999 में खरीदा जा सकता है।

यानी ग्राहकों को करीब ₹50,000 तक की बचत हो सकती है। हालांकि, इस कीमत में बैंक ऑफर्स भी शामिल हैं।

फोन के साथ ₹19,999 की फोटोग्राफी किट फ्री

Xiaomi 17 Ultra खरीदने वाले ग्राहकों को एक और फायदा मिल रहा है। कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ ₹19,999 की फोटोग्राफी किट प्रो मुफ्त दे रही है।

इस किट की मदद से यूजर्स को प्रोफेशनल लेवल की फोटोग्राफी करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा सेल में दूसरे फ्लैगशिप और किफायती स्मार्टफोन भी शामिल हैं। हाल ही में लॉन्च हुए कुछ फोन पर भी ऑफर्स मिल रहे हैं।

स्मार्ट टीवी पर भी मिल रही छूट

अगर आप दिवाली पर घर के लिए नया स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं, तो Xiaomi की सेल में कई विकल्प मौजूद हैं।

सेल में 32 इंच से लेकर 75 इंच तक के स्मार्ट टीवी शामिल हैं। ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से टीवी चुन सकते हैं।

टैबलेट पर 35 फीसदी तक डिस्काउंट

Xiaomi की दिवाली सेल में टैबलेट खरीदने वालों के लिए भी ऑफर्स हैं। कंपनी टैबलेट पर 35 फीसदी तक की बचत का मौका दे रही है।

इस सेल में Redmi Pad 2 Pro 5G भी शामिल है। ऐसे में नया टैबलेट खरीदने की योजना बना रहे ग्राहक इन ऑफर्स को देख सकते हैं।

मोबाइल एक्सेसरीज पर 50 फीसदी तक छूट

सिर्फ स्मार्टफोन और टीवी ही नहीं, Xiaomi की सेल में मोबाइल एक्सेसरीज पर भी अच्छी छूट मिल रही है।

सेल के दौरान TWS ईयरबड्स, पावरबैंक और दूसरी फोन एक्सेसरीज पर 50 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इस तरह ग्राहक स्मार्टफोन के साथ जरूरी एक्सेसरीज भी कम कीमत पर खरीद सकते हैं।