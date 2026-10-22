OPPO ने लॉन्च किए दो धांसू स्मार्टफोन! 200MP के तीन कैमरे और 8000mAh तक की बैटरी, जानें क्या है खास

स्मार्टफोन ब्रांड OPPO ने अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Find X10 और Find X10 Pro Max को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस पर खास ध्यान दिया गया है। कंपनी ने इसमें Hasselblad कैमरा सिस्टम, नया ColorOS 17 और कई AI फीचर्स दिए हैं। Find X10 Pro Max में तीन 200MP रियर कैमरे मिलते हैं, जबकि Find X10 में दो 200MP कैमरे दिए गए हैं।

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200MP कैमरे के साथ आए फोन

OPPO Find X10 सीरीज में Hasselblad के साथ मिलकर तैयार किया गया नया कैमरा सिस्टम दिया गया है। Find X10 Pro Max में तीनों रियर कैमरे 200MP के हैं। इनमें अल्ट्रा-वाइड, मेन और टेलीफोटो कैमरा शामिल हैं। वहीं, Find X10 में दो 200MP कैमरे मिलते हैं।

Find X10 Pro Max के अल्ट्रा-वाइड कैमरे में 1/1.56 इंच का सेंसर दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, यह पिछली पीढ़ी के मुकाबले दोगुनी रोशनी कैप्चर कर सकता है। इसके मेन कैमरे में OPPO और Samsung का मिलकर बनाया गया नया सेंसर है। टेलीफोटो कैमरा कम रोशनी में भी बेहतर तस्वीरें लेने और छोटे ऑब्जेक्ट की नजदीक से फोटो खींचने में मदद करता है।

फोन में सामान्य तौर पर 26MP रिजॉल्यूशन में फोटो कैप्चर करने का विकल्प भी है। जरूरत पड़ने पर यूजर चुनिंदा कैमरों से 50MP या 200MP में तस्वीरें ले सकते हैं। कंपनी ने दूर की चीजों की फोटो खींचने के लिए Hasselblad Teleconverter का सपोर्ट भी दिया है।

बेहतर फोटो के लिए LUMO True Image Engine

इस सीरीज में नया LUMO True Image Engine दिया गया है। यह फोटो में रंगों, रोशनी और बारीकियों को ज्यादा प्राकृतिक बनाए रखने के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य तस्वीरों को जरूरत से ज्यादा चमकदार या शार्प बनाने के बजाय असली दृश्य के करीब रखना है।

यह तकनीक अलग-अलग रोशनी में रंगों को बेहतर तरीके से दिखाने और चेहरे की त्वचा के प्राकृतिक रंग को बनाए रखने में मदद करती है।

वीडियो रिकॉर्डिंग में भी सुधार

OPPO Find X10 सीरीज में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कई अपग्रेड दिए गए हैं। Find X10 के मेन और टेलीफोटो कैमरे से 8K 30fps और 4K 120fps तक वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। Find X10 Pro Max के तीनों रियर कैमरे इन रिकॉर्डिंग विकल्पों को सपोर्ट करते हैं।

फोन में Dolby Vision, O-Log2 और Open Gate Capture जैसे फीचर भी दिए गए हैं। कंपनी ने Blackmagic Design के साथ मिलकर प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए सपोर्ट बेहतर किया है। वहीं, Instagram पर वीडियो शेयर करते समय उनकी क्वालिटी बनाए रखने के लिए Meta के साथ भी काम किया गया है।

144Hz डिस्प्ले और मजबूत डिजाइन

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Find X10 में 6.59 इंच और Find X10 Pro Max में 6.78 इंच का डिस्प्ले मिलता है। दोनों फोन में 144Hz तक का रिफ्रेश रेट और 3,600 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। कम रोशनी में आंखों को आराम देने के लिए स्क्रीन की ब्राइटनेस 1 निट तक कम की जा सकती है।

कंपनी के मुताबिक, दोनों फोन में IP66, IP68 और IP69 रेटिंग के साथ पानी और धूल से बचाव मिलता है। इन्हें SGS Five-Star Drop Resistance सर्टिफिकेशन भी मिला है।

8000mAh तक की बैटरी और दमदार प्रोसेसर

Find X10 सीरीज में 8,000mAh तक की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है। दोनों फोन 80W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं।

परफॉर्मेंस के लिए Find X10 में 3nm MediaTek Dimensity 9600M प्रोसेसर दिया गया है। वहीं, Find X10 Pro Max में 2nm MediaTek Dimensity 9600 Pro चिपसेट मिलता है। फोन में हीट को कंट्रोल करने के लिए वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम भी है।

ColorOS 17 के साथ मिलेंगे नए AI फीचर्स

दोनों स्मार्टफोन नए ColorOS 17 पर काम करते हैं। इसमें AI Mind Pilot जैसे फीचर दिए गए हैं, जो फोन में मौजूद फोटो और फाइलों को व्यवस्थित करने, जानकारी खोजने और कई चरणों वाले काम पूरे करने में मदद कर सकते हैं।

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AI Photo Agent फोटो एडिटिंग के लिए सुझाव देता है और यूजर के निर्देशों के आधार पर तस्वीरों में बदलाव कर सकता है। वहीं, AI Call Guard कॉल के दौरान धोखाधड़ी के संभावित संकेतों का पता लगाने के लिए बनाया गया है।

कब उपलब्ध होंगे फोन?

OPPO के मुताबिक, Find X10 और Find X10 Pro Max अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से दुनियाभर के बाजारों में उपलब्ध होंगे। इन्हें कंपनी के आधिकारिक स्टोर, अधिकृत रिटेलर्स और पार्टनर टेलीकॉम कंपनियों के माध्यम से खरीदा जा सकेगा। भारत में लॉन्च और कीमत से जुड़ी जानकारी कंपनी ने इस घोषणा में स्पष्ट नहीं की है।