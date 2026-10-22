लग्जरी कार खरीदने के लिए सिर्फ EMI भरना काफी नहीं! इंश्योरेंस से मेंटेनेंस तक, कितना होगा असली खर्च?

लग्जरी कार खरीदना कई लोगों का सपना होता है। लेकिन महंगी कार खरीदते समय सिर्फ उसकी कीमत और हर महीने जाने वाली EMI को देखना काफी नहीं है। कार के इंश्योरेंस, पेट्रोल, सर्विसिंग, टायर, पार्किंग और मरम्मत पर भी अच्छी-खासी रकम खर्च होती है। ऐसे में ₹40 लाख की लग्जरी कार का सालाना खर्च ₹12 लाख से ज्यादा पहुंच सकता है।

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₹40 लाख की कार पर कितनी बनेगी EMI?

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मान लीजिए आप ₹40 लाख की लग्जरी कार खरीदते हैं। इसके लिए ₹8 लाख डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी ₹32 लाख का कार लोन लेते हैं।

अगर लोन की अवधि 5 साल और ब्याज दर 9 फीसदी सालाना है, तो हर महीने करीब ₹66,400 की EMI बनेगी। पांच साल में लगभग ₹7.8 लाख सिर्फ ब्याज के तौर पर चुकाने होंगे।

इंश्योरेंस और सर्विसिंग पर कितना खर्च?

लग्जरी कार का इंश्योरेंस भी महंगा हो सकता है। इसकी कीमत कार के मॉडल, इंश्योर्ड वैल्यू, कवरेज और क्लेम हिस्ट्री पर निर्भर करती है।

उदाहरण के लिए, सालाना इंश्योरेंस ₹1.20 लाख मान सकते हैं। वहीं, नियमित सर्विसिंग पर ₹60,000 और टायर बदलने के लिए हर साल ₹30,000 अलग रखने पड़ सकते हैं। हालांकि, असली खर्च कार और उसके इस्तेमाल के हिसाब से अलग होगा।

पेट्रोल और पार्किंग का खर्च भी जोड़ें

अगर कार साल में 15,000 किलोमीटर चलती है और 10 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, तो ₹100 प्रति लीटर पेट्रोल के हिसाब से सालाना ₹1.50 लाख खर्च होंगे।

इसके अलावा पार्किंग पर ₹36,000 और अचानक होने वाली मरम्मत के लिए ₹50,000 सालाना रखने का अनुमान है।

सालभर में कितना होगा कुल खर्च?

खर्च सालाना अनुमान कार लोन की EMI ₹7.97 लाख इंश्योरेंस ₹1.20 लाख पेट्रोल ₹1.50 लाख सर्विसिंग ₹60,000 टायर ₹30,000 पार्किंग ₹36,000 मरम्मत ₹50,000 कुल खर्च ₹12.43 लाख

इस हिसाब से कार रखने का औसत मासिक खर्च करीब ₹1.04 लाख होगा। इसमें कार की घटती कीमत यानी डेप्रिसिएशन, टोल और सफाई जैसे खर्च शामिल नहीं हैं।

कार खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

लग्जरी कार खरीदने से पहले सिर्फ EMI नहीं, बल्कि पूरा खर्च देखना जरूरी है। यह भी समझें कि कार का खर्च उठाने के बाद घर के जरूरी खर्च, इमरजेंसी सेविंग और रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त पैसे बचेंगे या नहीं।

खरीदारी से पहले इंश्योरेंस, सर्विस पैकेज और वारंटी की तुलना करें। कम कीमत वाली कार चुनना भी बेहतर विकल्प हो सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि कार का कुल खर्च आपकी लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा पर दबाव न डाले।