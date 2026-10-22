Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की ऐसी डिमांड! मिनटों में स्टॉक खत्म, भारत में खरीदने के लिए नई शर्त

Apple के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo को लेकर ग्राहकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कंपनी के मुताबिक, शुरुआती ऑनलाइन ऑर्डर कुछ ही मिनटों में बिक गए। मांग इतनी ज्यादा है कि कुछ ग्राहकों के लिए डिलीवरी का इंतजार जनवरी तक पहुंच गया है। अब शुक्रवार को फोन की बिक्री शुरू होने से पहले Apple ने स्टोर्स पर सीमित स्टॉक उपलब्ध होने की चेतावनी दी है।

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शुक्रवार को शुरू होगी बिक्री, लेकिन स्टॉक सीमित

Apple ने बुधवार को बताया कि शुक्रवार को iPhone Duo की बिक्री शुरू होने पर स्टोर्स में सीधे पहुंचने वाले ग्राहकों के लिए सीमित संख्या में फोन उपलब्ध होंगे।

कंपनी ने कहा कि उसके कर्मचारी ग्राहकों को नए फोल्डेबल iPhone और बाकी iPhone मॉडल दिखाने के लिए तैयार हैं। हालांकि, स्टोर्स पर उपलब्ध यूनिट्स की संख्या अलग-अलग देशों में अलग होगी।

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको और ब्रिटेन व यूरोप के कई हिस्सों में ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर पिकअप के साथ सीमित वॉक-इन खरीदारी भी कर सकेंगे।

भारत में सीधे स्टोर से नहीं खरीद पाएंगे iPhone Duo

भारतीय ग्राहकों के लिए स्थिति थोड़ी अलग है। Apple के मुताबिक, भारत में लॉन्च के समय iPhone Duo केवल उन्हीं ग्राहकों को स्टोर से मिलेगा, जिन्होंने पहले ऑनलाइन खरीदारी की है।

यानी बिना ऑनलाइन ऑर्डर के सीधे Apple Store पहुंचने वाले ग्राहकों के लिए वॉक-इन खरीदारी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। भारत के अलावा चीन, फ्रांस, हांगकांग, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और UAE में भी यही व्यवस्था रहेगी।

आखिर क्यों हो रही सप्लाई में परेशानी?

Apple ने सितंबर में अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन पेश किया था। इस सेगमेंट में Samsung और Huawei जैसी कंपनियां पहले से मौजूद हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone Duo का डिजाइन सामान्य iPhone के मुकाबले ज्यादा जटिल है। खासतौर पर इसका हिंज सिस्टम तैयार करना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है।

विश्लेषकों का मानना है कि बड़े पैमाने पर इस फोन का उत्पादन बढ़ाने में Apple को कुछ समय लग सकता है।

कब तक मिलेगा फोन?

शुरुआती ऑनलाइन ऑर्डर मिनटों में बिकने के बाद कुछ ग्राहकों की अनुमानित डिलीवरी जनवरी तक पहुंच चुकी है।

हालांकि, Apple ने स्पष्ट किया है कि वह ग्राहकों तक जल्द से जल्द नए iPhone Duo पहुंचाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल स्टॉक की उपलब्धता देश और खरीदारी के तरीके पर निर्भर करेगी।