Hyundai Bayon में मिलेंगे 35 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स? लॉन्च से पहले सामने आई कई अहम जानकारियां

भारतीय कार बाजार में Hyundai अपनी नई SUV Bayon को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, इस SUV में 10 कलर ऑप्शन, 6 एयरबैग और 23 ADAS फंक्शन मिल सकते हैं। इसके अलावा, गाड़ी में 35 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलने की बात कही गई है। इसकी बुकिंग ₹11,000 की टोकन राशि पर शुरू होने का भी दावा है। हालांकि, इन जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।

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10 कलर ऑप्शन में आएगी नई SUV

Hyundai Bayon में ग्राहकों को अलग-अलग रंगों के विकल्प मिल सकते हैं। इनमें Titanium Black, Classy Blue, Atlas White, Fiery Red, Golden Bronze और Ecotronic Grey जैसे रंग शामिल बताए गए हैं।

कुछ कलर ऑप्शन ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन फिनिश में मिल सकते हैं। इसके अलावा मैट फिनिश का विकल्प भी मिलने की उम्मीद है।

6 एयरबैग और 23 ADAS फीचर्स

सेफ्टी के मामले में नई SUV में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-स्टार्ट असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिलने की जानकारी सामने आई है।

इसके अलावा ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और रियर पार्किंग सेंसर भी दिए जा सकते हैं।

SUV में 23 ADAS फंक्शन मिलने का दावा है। इनमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट और स्मार्ट क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं।

इंजन और गियरबॉक्स में क्या मिलेगा?

रिपोर्ट में Hyundai Bayon के लिए 1.5 लीटर चार-सिलेंडर MPi पेट्रोल इंजन का जिक्र है। यह इंजन 115 PS की पावर और 143.8 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है।

ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और IVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलने की बात कही गई है।

कब होगी लॉन्च और कितनी होगी कीमत?

Hyundai Bayon की भारत में लॉन्चिंग के लिए 26 अक्टूबर 2026 की तारीख बताई जा रही है। साथ ही ₹11,000 की टोकन राशि पर बुकिंग का दावा किया गया है।

हालांकि, लॉन्च की तारीख, बुकिंग और भारत में मिलने वाले फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। कीमत और डिलीवरी से जुड़ी जानकारी भी अभी स्पष्ट नहीं है।