बैटरी, कैमरे से प्रोसेसर तक...अपकमिंग Samsung Galaxy S27 Ultra मौजूदा S26 Ultra से कितना हो सकता है अलग?

सैमसंग के अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S27 Ultra को लेकर नई जानकारियां सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इस फोन में ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर और बड़ी बैटरी दे सकती है। हालांकि, सैमसंग ने अभी Galaxy S27 Ultra की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में सवाल उठता है कि मौजूदा Galaxy S26 Ultra खरीदना बेहतर होगा या नए मॉडल का इंतजार करना चाहिए?

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डिस्प्ले और डिजाइन में कितना होगा बदलाव?

Samsung Galaxy S26 Ultra में 6.9 इंच की Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिलती है। इसमें QHD+ रेजोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। फोन में Privacy Display फीचर भी मिलता है, जिससे आसपास बैठे लोगों के लिए स्क्रीन पर मौजूद कंटेंट देखना मुश्किल हो जाता है। इसकी मोटाई 7.9mm और वजन 214 ग्राम है।

91mobiles की रिपोर्ट के मुताबिक, Galaxy S27 Ultra में भी 6.9 इंच की डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,000 निट्स ब्राइटनेस मिल सकती है। यानी डिस्प्ले के मामले में बहुत बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है।

प्रोसेसर और AI में क्या मिलेगा नया?

Galaxy S26 Ultra में Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर दिया गया है। यह गेमिंग, मल्टीटास्किंग और Galaxy AI फीचर्स को बेहतर तरीके से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है।

वहीं, Galaxy S27 Ultra में Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro प्रोसेसर मिलने की संभावना है। इससे फोन की स्पीड, ग्राफिक्स और पावर एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है। हालांकि, अभी इसकी परफॉर्मेंस से जुड़े आधिकारिक बेंचमार्क सामने नहीं आए हैं।

कैमरे में कितना अंतर देखने को मिलेगा?

Galaxy S26 Ultra में 200MP का मेन कैमरा, 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा, 5x ऑप्टिकल जूम वाला 50MP टेलीफोटो और 3x ऑप्टिकल जूम वाला 10MP टेलीफोटो कैमरा मिलता है। सेल्फी के लिए 12MP कैमरा दिया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, Galaxy S27 Ultra में 200MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 12MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। हालांकि, कैमरे की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फोटो क्वालिटी सेंसर, इमेज प्रोसेसिंग और जूम क्षमता पर भी निर्भर करेगी।

बैटरी और चार्जिंग में मिलेगा बड़ा अपग्रेड?

Galaxy S26 Ultra में 5,000mAh की बैटरी है। कंपनी के मुताबिक, यह 31 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है। साथ ही करीब 30 मिनट में 75 फीसदी चार्ज हो सकती है।

वहीं, Galaxy S27 Ultra में 5,500mAh बैटरी और 60W वायर्ड चार्जिंग मिलने की उम्मीद है। इससे बैटरी बैकअप बेहतर हो सकता है, लेकिन वास्तविक परफॉर्मेंस फोन के इस्तेमाल पर निर्भर करेगी।

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Galaxy S26 Ultra खरीदें या S27 Ultra का इंतजार करें?

अगर आपको अभी प्रीमियम स्मार्टफोन चाहिए, तो Galaxy S26 Ultra एक विकल्प है। इसमें S Pen और Privacy Display जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। लेकिन अगर आपका मौजूदा फोन ठीक चल रहा है, तो Galaxy S27 Ultra का इंतजार कर सकते हैं। फिलहाल इसके स्पेसिफिकेशंस और कीमत की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।