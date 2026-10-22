Jio IPO से क्या आकाश अंबानी दोहरा पाएंगे अपने दादा धीरूभाई अंबानी का इतिहास?

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कभी आम लोगों को शेयर बाजार से जोड़कर निवेश की दुनिया में नई शुरुआत की थी। साल 1977 में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का आईपीओ लॉन्च किया था। अब करीब पांच दशक बाद उनके पोते आकाश अंबानी Jio Platforms का ₹30,213 करोड़ का आईपीओ लेकर आए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जियो भी निवेशकों के लिए रिलायंस जैसी संपत्ति बना पाएगी?

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₹2.8 करोड़ से ₹30,213 करोड़ तक का सफर

साल 1977 में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने आईपीओ के जरिए करीब ₹2.8 करोड़ जुटाए थे। इस इश्यू से लगभग 58,000 शेयरधारक जुड़े थे। उस दौर में आम लोगों की शेयर बाजार तक पहुंच सीमित थी।

इसके बाद रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और एनर्जी जैसे कारोबार में विस्तार किया। लंबे समय तक कंपनी के शेयर रखने वाले निवेशकों को इसका फायदा मिला। अब जियो का ₹30,213 करोड़ का आईपीओ देश का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू बन गया है।

100 मिनट में पूरा सब्सक्राइब हुआ Jio IPO

जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO बुधवार, 21 अक्टूबर को खुलने के महज 100 मिनट में पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। पहले दिन दोपहर 1:15 बजे तक इसे 1.65 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 4.86 गुना भरा, जबकि शेयरहोल्डर कोटा 89 फीसदी और रिटेल हिस्सा 47 फीसदी सब्सक्राइब हुआ। कर्मचारी कोटा पूरी तरह भर गया।

आईपीओ से पहले एंकर निवेशकों ने करीब ₹8,110 करोड़ के आवंटन के मुकाबले ₹2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की बोलियां लगाईं।

जियो की कमाई और ग्राहकों की संख्या कितनी?

जियो ने 2016 में टेलीकॉम बाजार में कदम रखा था। जून 2026 तक कंपनी के ग्राहकों की संख्या 53.33 करोड़ पहुंच गई।

वित्त वर्ष 2025-26 में जियो का रेवेन्यू ₹1,46,885 करोड़, EBITDA ₹76,255 करोड़ और शुद्ध मुनाफा ₹30,049 करोड़ रहा।

कंपनी अब क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सेवाओं में कारोबार बढ़ाने पर ध्यान दे रही है।

निवेशकों को कितना फायदा हो सकता है?

ब्रोकरेज फर्म Antique Stock Broking के मुताबिक, टैरिफ में 15 फीसदी बढ़ोतरी से जियो के प्रति शेयर मूल्य में करीब ₹190 यानी 17 फीसदी की संभावित बढ़ोतरी हो सकती है।

हालांकि, टेलीकॉम कारोबार में भारी निवेश, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों की संख्या बढ़ाने की चुनौती भी मौजूद है।

IPO की कीमत और लिस्टिंग कब होगी?

जियो आईपीओ का प्राइस बैंड ₹1,065 से ₹1,119 है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 12 शेयरों के लिए ₹13,428 लगाने होंगे।

आईपीओ 23 अक्टूबर को बंद होगा। शेयरों का अलॉटमेंट 26 अक्टूबर और लिस्टिंग 28 अक्टूबर को प्रस्तावित है।

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जियो की भविष्य की कमाई और कारोबार में विस्तार तय करेगा कि आकाश अंबानी अपने दादा धीरूभाई अंबानी की वेल्थ क्रिएशन की विरासत को कितना आगे बढ़ा पाते हैं।