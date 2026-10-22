Google Chrome चलाते हैं तो सावधान! एक साथ मिलीं 353 सिक्योरिटी खामियां, तुरंत करें ये जरूरी काम

अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर Google Chrome इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। Google ने अपने लोकप्रिय ब्राउजर का बड़ा सिक्योरिटी अपडेट जारी किया है। कंपनी ने Chrome 156 में एक साथ 353 सुरक्षा खामियों को ठीक किया है। इनमें छह खामियां बेहद गंभीर यानी क्रिटिकल कैटेगरी की हैं। ऐसे में यूजर्स को जल्द से जल्द ब्राउजर अपडेट करने की सलाह दी गई है।

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Chrome में मिलीं 353 सुरक्षा खामियां

Google ने 20 अक्टूबर 2026 को Windows, macOS और Linux के लिए Chrome 156 जारी किया। इस अपडेट में कुल 353 सिक्योरिटी खामियों को ठीक किया गया है।

इनमें छह खामियों को क्रिटिकल रेटिंग दी गई है। ये ब्राउजर के ग्राफिक्स, वेबसाइट डिजाइन, वीडियो कम्युनिकेशन और एक्सेसिबिलिटी जैसे फीचर्स से जुड़ी हैं।

Google के मुताबिक, नया अपडेट आने वाले दिनों और हफ्तों में सभी यूजर्स तक पहुंच जाएगा।

कितनी खतरनाक हैं ये खामियां?

छह गंभीर खामियों में से पांच ब्राउजर के अलग-अलग हिस्सों में मेमोरी से जुड़ी समस्याएं हैं। इनमें Skia ग्राफिक्स इंजन, CSS, Paint, WebRTC और Accessibility शामिल हैं।

छठी खामी Accessibility फीचर में 'Use After Free' से जुड़ी है। ऐसी समस्याओं का फायदा उठाकर हमलावर ब्राउजर क्रैश कर सकते हैं या कुछ परिस्थितियों में नुकसान पहुंचाने वाला कोड चला सकते हैं।

हालांकि, Google की सिक्योरिटी एडवाइजरी में इन छह गंभीर खामियों का वास्तविक साइबर हमलों में इस्तेमाल होने की पुष्टि नहीं की गई है।

AI की मदद से भी पकड़ी गईं खामियां

इस अपडेट की खास बात यह है कि कुछ गंभीर खामियों का पता लगाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली गई।

Anthropic के एक रिसर्चर ने Claude AI की मदद से Accessibility में गंभीर खामी खोजी। वहीं, OpenAI Codex Security से जुड़े kylebot ने WebRTC की क्रिटिकल खामी पहचानने में मदद की। हालांकि, इन खोजों में इंसानी रिसर्चर्स की भी भूमिका रही।

Google Chrome कैसे अपडेट करें?

Chrome अपडेट करने के लिए कंप्यूटर पर ब्राउजर खोलें और ऊपर दाईं तरफ तीन डॉट वाले मेन्यू पर क्लिक करें।

इसके बाद Help → About Google Chrome में जाएं। यहां ब्राउजर उपलब्ध अपडेट की जांच करके उसे डाउनलोड करेगा। डाउनलोड पूरा होने के बाद Relaunch बटन दबाएं। ब्राउजर दोबारा शुरू होने पर अपडेट लागू हो जाएगा।

Linux के लिए सुरक्षित वर्जन 156.0.8078.47 और Windows तथा Mac के लिए 156.0.8078.47 या 156.0.8078.48 बताए गए हैं।