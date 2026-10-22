SpaceX कर्मचारियों को 20% सैलरी बढ़ाने का ऑफर! बस 6 हफ्ते के लिए करना होगा ये काम

एलन मस्क की कंपनी SpaceX अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा सेंटर का विस्तार करने के लिए कर्मचारियों को खास ऑफर दे रही है। कंपनी अपने कर्मचारियों को छह हफ्ते के असाइनमेंट के लिए मेम्फिस, टेनेसी या साउथहेवन, मिसिसिपी जाने पर 20% ज्यादा सैलरी देने की पेशकश कर रही है। Business Insider की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम का मकसद कंपनी के सुपरकंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से तैयार करना है।

advertisement

छह हफ्ते के काम के लिए 20% ज्यादा सैलरी

Business Insider के मुताबिक, अक्टूबर की शुरुआत में कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में SpaceX ने छह हफ्ते के असाइनमेंट के लिए वॉलंटियर्स मांगे थे। इस दौरान कर्मचारियों को कंपनी के सुपरकंप्यूटर नेटवर्क के विस्तार में मदद करनी होगी।

चुने गए कर्मचारियों को उनकी बेस सैलरी या प्रति घंटे मिलने वाले वेतन पर 20% अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। इसके अलावा, प्रोजेक्ट की सफलता से जुड़े बोनस पाने का मौका भी होगा। कंपनी असाइनमेंट के दौरान यात्रा और दूसरी जरूरी व्यवस्थाओं का खर्च भी उठाएगी।

इस काम के लिए मैनेजर होना जरूरी नहीं है। कंपनी के मुताबिक, कर्मचारियों का प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए और एक साल से ज्यादा का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। निर्माण कार्य का अनुभव फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कंपनी ने काम करने की इच्छाशक्ति को ज्यादा महत्व दिया है।

Colossus डेटा सेंटर का विस्तार करेगी SpaceX

कंपनी के इस अभियान को आंतरिक रूप से 'सर्ज' कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य मेम्फिस और साउथहेवन में Colossus 1 और Colossus 2 डेटा सेंटर का काम तेज करना है।

रिपोर्ट के मुताबिक, SpaceX अगस्त से ही मेम्फिस में काम करने वाले कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त वेतन देने की पेशकश कर रही थी। यह योजना शुरुआत में 31 दिसंबर 2026 तक चलाने के लिए बनाई गई थी, हालांकि इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है।

इससे पहले 2022 में भी SpaceX ने टेक्सास में अपने Starship रॉकेट प्रोग्राम के लिए अस्थायी रूप से शिफ्ट होने वाले कर्मचारियों को 10% से 25% तक वेतन बढ़ाने की पेशकश की थी।

AI से SpaceX की कमाई में बड़ी बढ़ोतरी

SpaceX के डेटा सेंटर पहले AI स्टार्टअप xAI ने विकसित किए थे, जिसे फरवरी में SpaceX में शामिल कर लिया गया। अब ये सेंटर कंपनी के कंप्यूटिंग कारोबार का अहम हिस्सा हैं। कंपनी दूसरे कारोबारों को भी कंप्यूटिंग क्षमता किराये पर देती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, तीसरी तिमाही में SpaceX के AI कारोबार से 7.56 अरब डॉलर का राजस्व आया, जबकि कंपनी का कुल राजस्व 14.6 अरब डॉलर रहा। इस कारोबार में Anthropic और Google जैसी कंपनियों को कंप्यूटिंग क्षमता देने के साथ Grok और X से होने वाली कमाई भी शामिल है।