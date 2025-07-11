Prime Day Sale में OnePlus 13 सीरीज पर बड़ा डिस्काउंट, जानिए कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट

OnePlus हमेशा से ही अपनी शानदार परफॉर्मेंस और यूजर-फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि इसके हर नए फोन का यूजर्स को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस साल कंपनी ने OnePlus 13 Series लॉन्च की है। इस सीरीज में तीन जबरदस्त स्मार्टफोन OnePlus 13, OnePlus 13s और OnePlus 13R शामिल हैं।

Amazon Prime Day Sale में वन प्लस के 13 सीरीज पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। बता दें कि Amazon Prime Day Sale आज से 14 जुलाई तक चलेगा।

OnePlus 13

इस फोन में Snapdragon 8 Elite चिपसेट, 6000mAh बैटरी और IP68/IP69 प्रोटेक्शन जैसे दमदार फीचर्स मिलते हैं। इसकी खास बात इसका 50MP + 50MP + 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसे Hasselblad के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इसमें फोटो और वीडियो के लिए AI फीचर्स जैसे AI Unblur और 4K Dolby Vision भी मिलते हैं।

इस फोन की असली कीमत ₹69,999 है। Prime Day Sale पर यह फोन ₹59,999 में मिल रहा है।

OnePlus 13s

अगर आप कॉम्पैक्ट और पॉवरफुल फोन चाहते हैं तो OnePlus 13s आपके लिए बेस्ट है। इसमें भी Snapdragon 8 Elite, 5,850mAh बैटरी, और AI फीचर्स जैसे VoiceScribe और AI Call Assistant मिलते हैं।

इसका 32MP सेल्फी कैमरा और कस्टमाइजेबल AI Plus Key इसे खास बनाता है। यह तीन कलर Black Velvet, Pink Satin और Green Silk में आता है।

वैसे तो इस फोन की असली कीमत ₹54,999 है, पर अमेजन के प्राइम सेल में यह ₹49,999 में मिल रहा है।

OnePlus 13R

गेमिंग और हैवी यूज के लिए OnePlus 13R एक शानदार ऑप्शन है। इसमें Snapdragon 8 Gen 3, 12GB RAM, और 120fps डिस्प्ले है। इसका 50MP ट्रिपल कैमरा और इन-सेंसर जूम टेक्नोलॉजी फोटोग्राफी को एक नया एक्सपीरियंस देता है। इसके साथ ही इसमें Gorilla Glass 7i का मजबूत प्रोटेक्शन भी है।

OnePlus 13R की कीमत ₹42,999 है, पर सेल में यह ₹39,999 में मिल रहा है। इस फोन के साथ OnePlus Buds 3 भी फ्री में मिल रहा है।