Ola Electric को मिली बड़ी उपलब्धि, S1 X 2 kWh स्कूटर को मिला PLI सर्टिफिकेट, नया कैंपेन हुआ लॉन्च

PLI Scheme के तहत Ola Electric के लिए पांचवां प्रमाणित दोपहिया वाहन है। कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार, इस प्रमाणन के साथ, Ola Electric की उत्पादन क्षमता और भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) के लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान करेगी।

कंपनी ने शुरू किया Hyper Service Campaign

Ola Electric ने अपने सर्विस स्टोर और आफ्टर सेल्स सर्विस को बढ़ावा देने के लिए नया हाइपर सर्विस कैंपेन शुरू किया है। इसके तहत कंपनी ने दिसंबर 2024 तक 1,000 सर्विस नेटवर्क तक विस्तार करने के साथ लक्ष्य रखा है। साथ ही, EV सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 1 लाख थर्ड-पार्टी मैकेनिक्स को ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई है। 10 अक्टूबर 2024 से कंपनी ने एक और प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें क्विक सर्विस गारंटी पर जोर दिया गया है।

Ola Care+ सब्सक्रिप्शन के फायदे

Ola Care+ सब्सक्रिप्शन वाले ग्राहक अब ओला कैब कूपन के लिए योग्य होंगे। इस कैंपेन में कंपनी AI-पावर्ड प्रोएक्टिव मेंटिनेंस को भी लागू करेगी। 10 अक्टूबर 2024 से सभी ग्राहकों के लिए यह AI फीचर्स रोलआउट किए जाएंगे।

ओला इलेक्ट्रिक का पोर्टफोलियो और प्राइसिंग

S1 Pro: ₹1,34,999

S1 Air: ₹1,07,499

S1 X+: ₹89,999

S1 X (2 kWh): ₹74,999

S1 X (3 kWh): ₹87,999

S1 X (4 kWh): ₹1,01,999

इसके अलावा, कंपनी ने इलेक्ट्रिक बाइक पोर्टफोलियो भी पेश किया है। रोड़स्टर सीरीज में ओला इलेक्ट्रिक 3 मॉडल्स की बाइक ऑफर कर रही है

Roadster X (2.5 kWh, 3.5 kWh, 4.5 kWh) – ₹74,999

Roadster (3.5 kWh, 4.5 kWh, 6 kWh) – ₹1,04,999

Roadster Pro (8 kWh, 16 kWh) – ₹1,99,999