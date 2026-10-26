Nothing ला रहा नए Pro ईयरबड्स? Pokémon वाले टीजर ने दिया बड़ा हिंट, लॉन्च से पहले सामने आया ये सुराग

Nothing Ear 3 Pro Launch: स्मार्टफोन और ऑडियो डिवाइस बनाने वाली कंपनी Nothing जल्द ही नए वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च कर सकती है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी टीजर शेयर किया है, जिसके बाद Nothing Ear (3) Pro के लॉन्च को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक नए ईयरबड्स के नाम, कीमत या लॉन्च डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

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Nothing के नए टीजर में क्या है खास?

Nothing ने अपने आधिकारिक कम्युनिटी फोरम पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें Pokémon का Kingdra कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर कंपनी के खास डॉट-मैट्रिक्स डिजाइन में बनाई गई है।

पोस्ट में 'Coming Soon' लिखा है। इसके साथ Kingdra से जुड़ा एक संदेश भी दिया गया है।

दिलचस्प बात यह है कि Nothing पहले भी अपने प्रोडक्ट्स के लिए Pokémon के नाम को कोडनेम के तौर पर इस्तेमाल कर चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह टीजर नए Ear (3) Pro की ओर इशारा कर सकता है।

पहले भी सामने आ चुका है Ear (3) Pro का नाम

सितंबर में एक Reddit यूजर ने दावा किया था कि Nothing की वेबसाइट पर कुछ समय के लिए एक सपोर्ट पेज दिखाई दिया था। इस पेज पर Nothing Ear (3) Pro का नाम, प्रोडक्ट नंबर 25253 और Kingdra कोडनेम मौजूद था। हालांकि, बाद में इस पेज को हटा दिया गया।

अब कंपनी के नए टीजर में फिर Kingdra दिखाई देने से Ear (3) Pro के लॉन्च की अटकलें तेज हो गई हैं।

Nothing Ear (3) में मिलते हैं ये फीचर्स

Nothing ने सितंबर 2025 में Ear (3) ईयरबड्स लॉन्च किए थे। इनमें कंपनी का सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिजाइन मिलता है।

इन ईयरबड्स में 12mm डायनेमिक ड्राइवर, Bluetooth 5.4 और LDAC सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा 45dB तक का एडैप्टिव एक्टिव नॉइज कैंसलेशन (ANC) भी मिलता है।

इनके चार्जिंग केस में Super Mic और Talk बटन दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, Super Mic 95dB तक का शोर कम कर सकता है।

बैटरी की बात करें तो कंपनी एक बार चार्ज करने पर 10 घंटे तक म्यूजिक सुनने का दावा करती है।

कब लॉन्च होंगे Nothing Ear (3) Pro?

फिलहाल Nothing ने Ear (3) Pro की लॉन्च डेट, कीमत और फीचर्स का खुलासा नहीं किया है। यह भी साफ नहीं है कि नए Pro मॉडल में मौजूदा Ear (3) के मुकाबले कितने बड़े अपग्रेड मिलेंगे।

हालांकि, Kingdra टीजर और पहले सामने आए सपोर्ट पेज को देखते हुए नए ईयरबड्स के जल्द लॉन्च होने की संभावना जताई जा रही है। आधिकारिक जानकारी के लिए कंपनी की अगली घोषणा का इंतजार करना होगा।

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हेडलाइन में अफवाह साफ करेंटीजर की जानकारी और स्पष्ट करेंस्टैंडर्ड मॉडल के फीचर्स संक्षेप में दें