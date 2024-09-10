New iPhone: भारत में iPhone 16 Pro कितने का मिलेगा?

भारत में iPhone 16 Pro (128GB) की कीमत ₹1,19,900 से शुरू होगी, जबकि iPhone 16 Pro Max (256GB) की कीमत ₹1,44,900 है। यह पिछले साल के iPhone 15 Pro की कीमतों से काफी कम है, जहां iPhone 15 Pro को ₹1,34,990 और iPhone 15 Pro Max को ₹1,56,990 पर लॉन्च किया गया था। एप्पल ने iPhone 16 Pro सीरीज की अंतरराष्ट्रीय कीमतों को कम रखने की कोशिश की है।

advertisement

iPhone 16 और iPhone 16 Plus की कीमतें पहले जैसी ही बनी हुई हैं। 128GB स्टोरेज वाला स्टैंडर्ड मॉडल ₹79,990 से शुरू होता है, और iPhone 16 Plus ₹89,990 से शुरू होता है।

iPhone 16 Pro के फीचर्स

iPhone 16 Pro मॉडल्स में सबसे बड़ा अपग्रेड इसका बड़ा डिस्प्ले है। iPhone 16 Pro अब 6.3 इंच की स्क्रीन के साथ आता है, जबकि iPhone 16 Pro Max में विशाल 6.9 इंच का डिस्प्ले है। दोनों मॉडल्स में पतले बेज़ेल्स हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को अधिक स्क्रीन स्पेस मिलता है, बिना फोन को भारी बनाए।

एप्पल ने iPhone 16 Pro सीरीज में कैमरा तकनीक में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। दोनों मॉडल्स में अब 5x टेलीफोटो लेंस है, जो पहले iPhone 15 Pro Max के लिए अनन्य था। प्राइमरी कैमरा 48MP का फ्यूज़न कैमरा है जिसमें दूसरी पीढ़ी का क्वाड-पिक्सेल सेंसर है, जिससे उपयोगकर्ता 48MP ProRAW इमेजेज़ कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा, एप्पल ने बेहतर मैक्रो शॉट्स के लिए 48MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा पेश किया है।

इस साल के अंत में एक नया समर्पित कैमरा बटन जोड़ा जाएगा, जिससे उपयोगकर्ता फ़ोटोग्राफ़ी फीचर्स पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे, जो एक कैपेसिटिव बटन के माध्यम से संचालित होगा।

दोनों iPhone 16 Pro मॉडल्स A18 Bionic Pro चिप से लैस हैं, जिसमें 3nm आर्किटेक्चर है जो तेज़ प्रदर्शन और बेहतर ऊर्जा दक्षता प्रदान करता है। A18 Pro में 16-कोर न्यूरल इंजन है, जो विशेष रूप से जेनरेटिव एआई टास्क को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और एक 6-कोर GPU है जो हाई-एंड ग्राफिक्स प्रदर्शन के लिए है।

एप्पल ने अपनी नई "Apple Intelligence" फीचर्स के साथ एआई पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, जो स्मार्ट सिरी प्रतिक्रियाओं और ChatGPT जैसे टूल्स के साथ गहरी इंटीग्रेशन प्रदान करती है। ये फीचर्स मैसेजिंग, ईमेल और प्रूफरीडिंग जैसे कार्यों को अधिक सुगम बनाएंगी, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव बेहतर होगा। इन एआई क्षमताओं में से कुछ को इस साल के अंत में iOS 18 बीटा में रोलआउट किया जाएगा।

भारत में कीमतों को कम करते हुए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतों को स्थिर रखने का एप्पल का निर्णय यह दिखाता है कि कंपनी अपने प्रमुख बाजारों में से एक भारत में अपने हाई-एंड फोन्स को अधिक सुलभ बनाना चाहती है। iPhone 16 Pro और Pro Max के प्रीमियम फीचर्स और उन्नत तकनीक के साथ, यह कीमतों में कटौती भारतीय बाजार में अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है, जिससे एप्पल की उपस्थिति और बढ़ सकती है।

advertisement

iPhone 16 Pro सीरीज प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है, और बिक्री इस महीने के अंत में शुरू होने की उम्मीद है।